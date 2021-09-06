Белорусская наездница Сафронова получила польскую визу. Она запросила ее после исключения из олимпийской сборной

Ольга Сафронова получила гуманитарную визу Польши и продолжит спортивную карьеру в этой стране. Ее адвокат Томаш Вилинский сказал, что она планирует подачу заявление на польское гражданство.

Сафронова занимается конным спортом. Она была в составе белорусской олимпийской сборной перед Играми в Токио, но ее исключили из состава из-за подозрения допинга у лошади.

Сафронова раскритиковала чиновников в Белоруссии и президента Алекснадра Лукашенко. Из-за этого ее внесли в «черный список», пишет Польское агентство печати (PAP). Спортсменам из этого списка неофициально запрещено трудоустройство.

Тогда Сафронова, которая находилась в Польше, запросила у страны гуманитарную визу.

Это вторая белорусская спортсменка, уехавшая в Польшу за последний месяц. Первой была Кристина Тимановская, которую белорусский олимпийский комитет снял с турнира после критики чиновников.

Тимановскую заявили на непрофильную дистанцию, не предупредив об этом, и она публично раскритиковала комитет. В ответ штаб сборной заявил о «психологических проблемах» Тимановской и доставил в аэропорт, чтобы вернуть в Белоруссию. Но Тимановская заявила о попытке насильного вывоза из Токио и запросила убежище.