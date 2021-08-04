Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетела из Токио в Вену после запроса политического убежища

Кристина Тимановская спустя три дня после снятия с Олимпиады покинула Токио. Изначально планировалось, что она вылетит в Варшаву, но в последний момент она пересела на рейс до Вены.

Reuters пишет, что польские дипломаты пересадили ее на другой самолет из соображений безопасности. В МИД Австрии подтвердили, что Тимановская летит в Вену.