Кристина Тимановская
Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетела из Токио в Вену после запроса политического убежища
11 часов назад
Кристина Тимановская спустя три дня после снятия с Олимпиады покинула Токио. Изначально планировалось, что она вылетит в Варшаву, но в последний момент она пересела на рейс до Вены.
Reuters пишет, что польские дипломаты пересадили ее на другой самолет из соображений безопасности. В МИД Австрии подтвердили, что Тимановская летит в Вену.
- Кристина Тимановская – белорусская легкоатлетка. Она готовилась к выступлениям в Токио, но 1 августа штаб сборной снял ее с соревнований.
- Это произошло после того, как она раскритиковала белорусских спортивных чиновников. По словам Тимановской, ее без предупреждения заявили на непрофильную дистанцию.
- В ответ штаб сборной заявил о «психологических проблемах» Тимановской и доставил в аэропорт, чтобы вернуть в Белоруссию.
- Тогда Тимановская заявила о попытке насильно вывезти ее из Токио и попросила политического убежища в Европе. Пока непонятно, какая страна его предоставит. Чехия и Польша предлагали Тимановской визу для въезда.
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