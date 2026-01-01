Кристина Тимановская

Лента
Новости
Последние новости
Олимпиада 2020
Два белорусских тренера Тимановской лишены аккредитации на ОИ. Она говорила о попытке ее насильного вывоза из Токио
#Кристина Тимановская
Олимпиада 2020
Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетела из Токио в Вену после запроса политического убежища
#Кристина Тимановская
Политика
МОК объявил о расследовании дела легкоатлетки Тимановской. Она говорила о попытке вывезти ее из Токио в Белоруссию
#Кристина Тимановская
Все новости