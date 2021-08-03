Кристина Тимановская
Олимпиада-2020
МОК объявил о расследовании дела легкоатлетки Тимановской. Она говорила о попытке вывезти ее из Токио в Белоруссию
12 часов назад
Международный олимпийский комитет (МОК) 3 августа получит отчет олимпийского комитета Белоруссии по делу Кристины Тимановской. МОК проведет собственное расследование.
«Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан», – сказали в МОК. Сколько расследование продлится, в организации не уточнили.
- Кристина Тимановская – белорусская легкоатлетка, приехавшая на Олимпиаду в Токио. Резонанс вокруг нее начался 1 августа после ее критики штаба сборной по легкой атлетике.
- Тимановская сказала, что чиновники без ее согласия заявили ее на непрофильную дистанцию в Токио. Причиной стала нехватка допинг-тестов у спортсменок, которые планировали выступление на этой дистанции.
- Тогда белорусский олимпийский комитет снял ее с Олимпиады и объяснил это «эмоционально-психологическим» состоянием спортсменки. Ее привезли в аэропорт Токио, чтобы отправить в Белоруссию, но она запросила политическое убежище.
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