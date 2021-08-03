МОК объявил о расследовании дела легкоатлетки Тимановской. Она говорила о попытке вывезти ее из Токио в Белоруссию

Международный олимпийский комитет (МОК) 3 августа получит отчет олимпийского комитета Белоруссии по делу Кристины Тимановской. МОК проведет собственное расследование.

«Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан», – сказали в МОК. Сколько расследование продлится, в организации не уточнили.