Два белорусских тренера Тимановской лишены аккредитации на ОИ. Она говорила о попытке ее насильного вывоза из Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) временно лишил аккредитации двух белорусских тренеров по легкой атлетике. Это решение связано с расследованием по делу Кристины Тимановской.

Аккредитации лишились тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак. Их обязали покинуть Олимпийскую деревню.

В олимпийском комитете Белорусии подчеркнули, что расследование не окончено и отстранение тренеров – только временная мера. Моисевич и Шумак вернутся в Минск.