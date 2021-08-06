Кристина Тимановская
Два белорусских тренера Тимановской лишены аккредитации на ОИ. Она говорила о попытке ее насильного вывоза из Токио
11 часов назад
Международный олимпийский комитет (МОК) временно лишил аккредитации двух белорусских тренеров по легкой атлетике. Это решение связано с расследованием по делу Кристины Тимановской.
Аккредитации лишились тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак. Их обязали покинуть Олимпийскую деревню.
В олимпийском комитете Белорусии подчеркнули, что расследование не окончено и отстранение тренеров – только временная мера. Моисевич и Шумак вернутся в Минск.
- Кристина Тимановская – белорусская легкоатлетка, приехавшая в Токио в составе сборной. 1 августа она раскритиковала штаб после того, как ее без предупреждения заявили на непрофильную дистанцию.
- В ответ олимпийский комитет Белоруссии снял ее с Олимпиады из-за «эмоционально-психологического состояния». Ее доставили в аэропорт, чтобы вернуть в Белоруссию, но Тимановская отказалась возвращаться и запросила политическое убежище.
- Спустя несколько дней она вылетела в Варшаву и дала там пресс-конференцию. Тимановская назвала неожиданным резонанс вокруг этой ситуации. Она допустила возвращение в Белоруссию, когда для нее «там будет безопасно».
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