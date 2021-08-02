Олимпиада-2020
политика
МИД Чехии предложил визу для въезда и помощь белорусской легкоатлетке, которая просила политическое убежище
вчера, 09:13
Об этом министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек написал в твиттере:
«Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По договоренности с Андреем Бабишем [премьер-министр] и Яном Гамачеком [министр внутренних дел] предлагаем ей визу для въезда в страну, чтобы она могла обратиться у нас за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь».
- Кристина Тимановская – белорусская бегунья. За критику руководства сборной, которое без согласия поставило ее на эстафету 4х100, ее сняли с Олимпиады-2020 и 1 августа планировали отправить в Беларусь.
- Тимановская сказала, что не вернется в Беларусь, потому что боится оказаться в тюрьме, и просила политическое убежище.
- МОК заявил, что ночь с 1 на 2 августа Тимановская провела в отеле аэропорта. «Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», – сказал глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
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