МИД Чехии предложил визу для въезда и помощь белорусской легкоатлетке, которая просила политическое убежище

Об этом министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек написал в твиттере:

«Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По договоренности с Андреем Бабишем [премьер-министр] и Яном Гамачеком [министр внутренних дел] предлагаем ей визу для въезда в страну, чтобы она могла обратиться у нас за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь».