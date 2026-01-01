Конный спорт: Новости

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Конный спорт
Белорусская наездница Сафронова получила польскую визу. Она запросила ее после исключения из олимпийской сборной
#Олимпиада-2020
Конный спорт
Наездник из США получил десятилетний бан за использование электрических шпор на лошадях
#Эндрю Кочер
Конный спорт
Жокей из Бразилии отстранен на три года за жестокое обращение с пони. Он говорил, что тренировал непослушную лошадь
#Леандру Апаресиду Да Силва
Конный спорт
Британия отстранила тренера скаковых лошадей из-за фото на мертвом скакуне. Против него начали расследование
#Гордон Эллиотт