Конный спорт: Материалы

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Главный страх лошадей на Олимпиаде – статуи сумоистов. Они боятся прыгать рядом с ними
#конный спорт
Лошадь съела сено, на которое помочился человек после обезболивающих. Ее наездница попала под суд за дело о допинге
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Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд
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Наездник из США получил десятилетний бан за использование электрических шпор на лошадях
Жокей из Бразилии отстранен на три года за жестокое обращение с пони. Он говорил, что тренировал непослушную лошадь
Британия отстранила тренера скаковых лошадей из-за фото на мертвом скакуне. Против него начали расследование