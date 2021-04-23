Наездник из США получил десятилетний бан за использование электрических шпор на лошадях

Международная федерация конного спорта (FEI) запретила Эндрю Кочеру участие или посещение любых сорвенований, организованных FEI или национальными федерациями.

Причиной стало использование электрических шпор на международных и национальных соревнованиях, а также на тренировках. Правила расценивают их применение как жестокое обращение с животными.

Расследование началось в июне 2020 года. В октябре Кочера временно отстранили, а теперь федерация огласила окончательное решение – десятилетний бан. Он продлится до октября 2030 года – тогда Кочеру будет 48 лет.

Кочера оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков (около 800 тысяч рублей) и обязали возместить издержки еще на 7,5 тысячи франков (около 600 тысяч рублей). Также FEI аннулировала все его достижения за период с июня 2018 года по октябрь 2019-го.

Федерация конного спорта США, которую представляет Кочер, поддержала решение. «Лошади – наши доброжелательные и надежные партнеры в спорте. В нашем преследовании совершенства они заслуживают абсолютной заботы и уважения от нас», – говорится в заявлении.

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