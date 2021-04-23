Наездник из США получил десятилетний бан за использование электрических шпор на лошадях
Международная федерация конного спорта (FEI) запретила Эндрю Кочеру участие или посещение любых сорвенований, организованных FEI или национальными федерациями.
- Причиной стало использование электрических шпор на международных и национальных соревнованиях, а также на тренировках. Правила расценивают их применение как жестокое обращение с животными.
Расследование началось в июне 2020 года. В октябре Кочера временно отстранили, а теперь федерация огласила окончательное решение – десятилетний бан. Он продлится до октября 2030 года – тогда Кочеру будет 48 лет.
Кочера оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков (около 800 тысяч рублей) и обязали возместить издержки еще на 7,5 тысячи франков (около 600 тысяч рублей). Также FEI аннулировала все его достижения за период с июня 2018 года по октябрь 2019-го.
Федерация конного спорта США, которую представляет Кочер, поддержала решение. «Лошади – наши доброжелательные и надежные партнеры в спорте. В нашем преследовании совершенства они заслуживают абсолютной заботы и уважения от нас», – говорится в заявлении.
Британия отстранила тренера скаковых лошадей из-за фото на мертвом скакуне. Против него начали расследование
Жокей из Бразилии отстранен на три года за жестокое обращение с пони. Он говорил, что тренировал непослушную лошадь