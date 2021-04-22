Леандру Апаресиду Да Силва
конный спорт
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#Леандру Апаресиду Да Силва #конный спорт

Жокей из Бразилии отстранен на три года за жестокое обращение с пони. Он говорил, что тренировал непослушную лошадь

вчера, 18:12

Международная федерация конного спорта (FEI) дисквалифицировала Леандру Апаресиду да Силву за жестокое обращение с пони по кличке Пирулито. 

Дело открыли в 2020-м году из-за видео, появившегося в соцсетях. В ролике жокей едет верхом на пони и часто дергает поводьями, останавливая лошадь.

 

Ролик стал резонансным, из-за чего FEI попросила Бразильскую федерацию конного спорта расследовать произошедшее. В сентябре 2020-го суд постановил, что не может наказать Силву, поскольку ситуация произошла не на соревнованиях.

Тогда FEI открыла собственное расследование и временно отстранила жокея от любых соревнований. Силва в свою защиту заявлял:

  • Пирулито на момент съемки видео было шесть лет. По меркам пони он считался взрослым. Несмотря на размеры, эти животные очень крепкие и имеют силу, пропорциональную лошадям обычного размера.
  • Обычно на Пирулито ездят дети, которые «балуют и кормят» его. С таким отношением Пирулито стал непослушным и укусил дочь Силвы. Тогда он применил «исправительную меру», чтобы лошадь не навредила другим детям.
  • Показанная в видео техника называется «полуостановкой». Жокей натягивает поводья и отпускает их, чтобы животное слушалось его. Пони при этом не испытывает боли и не получает повреждений – это подтвердил и ветеринар, который провел осмотр Пирулито.

Несмотря на эти доводы, Международная федерация конного спорта дисквалифицировала Силву на три года. Она посчитала, что он агрессивно тянул поводья и причинял лошади боль, в то время как за ней бегала собака и «доставляла ей ментальный дискомфорт». Наездник при этом был «чрезмерно крупным, чтобы кататься на таком пони».

Леандру Апаресиду Да Силва – 45-летний жокей из Бразилии. Он более 20 лет профессионально занимается ездой на лошадях и участвовал за это время в Олимпийских играх 2008 года.

Все фото: сайт FEI
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