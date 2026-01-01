Леандру Апаресиду Да Силва

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Жокей из Бразилии отстранен на три года за жестокое обращение с пони. Он говорил, что тренировал непослушную лошадь
#Леандру Апаресиду Да Силва
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