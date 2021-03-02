Британия отстранила тренера скаковых лошадей из-за фото на мертвом скакуне. Против него начали расследование

Британское управление скачек (BHA) запретило тренеру Гордону Эллиотту работать в стране, пока против него ведут расследование. Его начали из-за снимка Эллиотта с мертвой лошадью.

Фото появилось в соцсетях в конце февраля. Эллиотт на нем говорит по телефону, сидя на мертвом скакуне. Оригинал фото можно посмотреть по ссылке. Ниже — отредактированная версия.