Британия отстранила тренера скаковых лошадей из-за фото на мертвом скакуне. Против него начали расследование
Британское управление скачек (BHA) запретило тренеру Гордону Эллиотту работать в стране, пока против него ведут расследование. Его начали из-за снимка Эллиотта с мертвой лошадью.
Фото появилось в соцсетях в конце февраля. Эллиотт на нем говорит по телефону, сидя на мертвом скакуне. Оригинал фото можно посмотреть по ссылке. Ниже — отредактированная версия.
Эллиотт из Ирландии, но тренирует в Великобритании. Он трижды побеждал на престижных соревнованиях «Гранд Нэшнл» и считается топовым тренером в стране. Из-за этого вокруг фото начался скандал, а ирландский Совет по регулированию скачек (IHRB) начал расследование. На фоне этого Эллиотт подтвердил, что снимок реальный, и извинился.
- Он признал, что фото может показаться оскорбительным, «бездушным» и «постановочным». Но заверил, что это не так.
- По словам Эллиотта, лошадь умерла от остановки сердца, и он собирался убрать ее вместе с помощниками. В этот момент ему позвонили, и он, «не думая», сел и ответил.
- Показанный на снимке жест он объяснил так: «Услышав крик члена команды, я жестом показал, когда закончу».
- «Такой контекст может показаться банальным и не рассеет опасения людей. Но я считаю важным предоставить его для этой фотографии».
Британское управление скачками после этого заявило, что «потрясено» снимком. Поскольку Эллиотт тренирует в Великобритании, то BHA запретило ему работать в стране на время расследования, а всем его лошадям — выступать на соревнованиях.