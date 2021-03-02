Гордон Эллиотт
конный спорт
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#Гордон Эллиотт #конный спорт

Британия отстранила тренера скаковых лошадей из-за фото на мертвом скакуне. Против него начали расследование

02 марта, 13:14

твиттер Ирландского управления скачек

Британское управление скачек (BHA) запретило тренеру Гордону Эллиотту работать в стране, пока против него ведут расследование. Его начали из-за снимка Эллиотта с мертвой лошадью.

Фото появилось в соцсетях в конце февраля. Эллиотт на нем говорит по телефону, сидя на мертвом скакуне. Оригинал фото можно посмотреть по ссылке. Ниже — отредактированная версия.

Эллиотт из Ирландии, но тренирует в Великобритании. Он трижды побеждал на престижных соревнованиях «Гранд Нэшнл» и считается топовым тренером в стране. Из-за этого вокруг фото начался скандал, а ирландский Совет по регулированию скачек (IHRB) начал расследование. На фоне этого Эллиотт подтвердил, что снимок реальный, и извинился.

  • Он признал, что фото может показаться оскорбительным, «бездушным» и «постановочным». Но заверил, что это не так.
  • По словам Эллиотта, лошадь умерла от остановки сердца, и он собирался убрать ее вместе с помощниками. В этот момент ему позвонили, и он, «не думая», сел и ответил.
  • Показанный на снимке жест он объяснил так: «Услышав крик члена команды, я жестом показал, когда закончу».
  • «Такой контекст может показаться банальным и не рассеет опасения людей. Но я считаю важным предоставить его для этой фотографии».

Британское управление скачками после этого заявило, что «потрясено» снимком. Поскольку Эллиотт тренирует в Великобритании, то BHA запретило ему работать в стране на время расследования, а всем его лошадям — выступать на соревнованиях.

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