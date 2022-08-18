Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте

«Клуб 27» – это объединенное название известных музыкантов, которые умерли в 27 лет. Их смерти связывают нестандартные обстоятельства, фон зависимостей или случайности, поэтому среди фанатов и исследователей вокруг явления «Клуба 27» множатся мифы и теории. Массовое сознание попало в ловушку восприятия, что 27 лет – некая сакральная отметка для музыкантов и других творческих знаменитостей.

Так ли это на самом деле? Что говорят статистика и исследования? Как устроена природа этого феномена? И кто из музыкантов входит в «Клуб 27»?

Почему сложился этот стереотип: возможно, повлияло увлечение анализом смерти, а шум создало самоубийство Курта Кобейна

Существование «Клуба 27» опирается на статус музыкантов и возрастную привязку. В 27 лет умерли

Джим Моррисон,

Курт Кобейн,

Джими Хендрикс,

Дженис Джоплин,

Брайан Джонс,

Роберт Джонсон,

Эми Уайнхаус.

Они входят в основную семерку, которая сформировала мистический статус. Смерти Джонса, Хендрикса, Джоплин и Моррисона уместились в промежуток двух лет.