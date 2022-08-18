Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте
«Клуб 27» – это объединенное название известных музыкантов, которые умерли в 27 лет. Их смерти связывают нестандартные обстоятельства, фон зависимостей или случайности, поэтому среди фанатов и исследователей вокруг явления «Клуба 27» множатся мифы и теории. Массовое сознание попало в ловушку восприятия, что 27 лет – некая сакральная отметка для музыкантов и других творческих знаменитостей.
Так ли это на самом деле? Что говорят статистика и исследования? Как устроена природа этого феномена? И кто из музыкантов входит в «Клуб 27»?
Почему сложился этот стереотип: возможно, повлияло увлечение анализом смерти, а шум создало самоубийство Курта Кобейна
Существование «Клуба 27» опирается на статус музыкантов и возрастную привязку. В 27 лет умерли
- Джим Моррисон,
- Курт Кобейн,
- Джими Хендрикс,
- Дженис Джоплин,
- Брайан Джонс,
- Роберт Джонсон,
- Эми Уайнхаус.
Они входят в основную семерку, которая сформировала мистический статус. Смерти Джонса, Хендрикса, Джоплин и Моррисона уместились в промежуток двух лет.
Профессор психологии и музыки из Сиднейского университета Дианна Теадора Кенни через культовость и уникальность этой группы музыкантов объясняла закрепление феномена в сознании: «Эти качества включают в себя исключительный талант, новаторство в своем музыкальном жанре, сильную психологическую боль, несчастную смерть на пике творчества и увековечивание».
«Клуб 27» не имеет формального выражения, а критерии попадания в него варьируются. Например, туда включают представителей немузыкальной сферы – актеров, телеведущих или художников. Писатель Чарльз Кросс, который написал биографии Кобейна и Хендрикса, говорил: «Это не тот клуб, в который большинство захотело бы вступить, поскольку в стоимость входного билета входит как слава, так и преждевременная смерть. По правде говоря, это вовсе не клуб, а название для группы некрологов.
Ученые предположили, что мы увлечены анализом смерти, потому что такие исследования помогают нам лучше предотвратить ее. Стремление изучать некрологи и смотреть на возраст умерших, по-видимому, универсально и проявляется в разных культурах. Возможно, это происходит, чтобы быть уверенным, что большинство смертей укладывается в нормальный диапазон. Ранняя смерть почти ожидаема для тех, кто знаменит – возможно, как предупреждение и предостережение от излишеств».
По мнению Кросса, смерть Кобейна по-новому запустила эту концепцию: «Хендриксу, Моррисону и Джоплин, по крайней мере, посчастливилось умереть до появления интернета, Entertainment Tonight и журнала People. Только после того как Курт Кобейн покончил с собой в 1994 году, идея «Клуба 27» вошла в общественное сознание».
«Теперь он ушел и присоединился к этому дурацкому клубу. Я говорила ему не вступать в него», – говорила после самоубийства Курта Кобейна его мама Венди О’Коннор. Эта цитата стала триггером, что Кобейн планировал застрелиться в 27 лет, но однозначных подтверждений этому нет. Эмми Уайнхаус умерла через 17 лет, но боялась, что тоже попадет в «Клуб 27». Ее помощница Алекс Хейнс рассказывала: «Она сказала мне: «У меня такое чувство, что я умру молодой».
Члены лондонского астрологического общества связали смысл «Клуба 27» со звездами: каждые 28 лет происходит возвращение Сатурна, что означает жизненный переход = конец юности и начало зрелости. Такая статистика не подходит под обычное население: в 27 лет не зафиксировано увеличение количества смертей.
Что говорят исследования: известность повышает риск смерти среди музыкантов, но аномалий вокруг 27 лет нет
В 2011 году группа статистиков в British Medical Journal опубликовала исследование, в котором проанализировала смертность музыкантов в период с 1956 по 2007 год, чьи альбомы были первыми по популярности в Великобритании: «Рок-н-ролльный образ жизни часто ассоциируется с чрезмерным употреблением алкоголя и психоактивных веществ. Такое поведение значительно увеличивает риск смерти от несчастного случая или передозировки».
В окончательную выборку попали 1046 музыкантов, из которых 71 (7%) умерли. По данным BMJ, пик риска смерти в 27 лет аналогичен показателям смертности в 25 лет или 32 года. Статистики выявили только три смерти в 27 лет, между которыми были большие промежутки – 1969, 1994 и 2011 год. Выводы из исследования:
• «Клуб 27» – вряд ли реальное явление. Исследование показывает, что «Клуб 27» появился благодаря сочетанию случайности и избирательного подхода»;
• «Риск смерти для известных музыкантов в возрасте от 20 до 30 лет был в два-три раза выше, чем для населения Великобритании в целом»;
• «Известность может повышать риск смерти среди музыкантов, но он не ограничивается возрастом 27 лет».
Статистики из British Medical Journal предположили, что привязка к 27 годам среди музыкантов связана с ростом популярности в 20+ лет, а пик рискованного поведения для них приходится на 4-5 лет позже. Другое объяснение – попадание в «Клуб 27» стало привлекательным, поэтому в этом возрасте они больше всего подвержены риску смерти.
В исследовании BMJ отмечено, что конец 70-х – начало 80-х годов стали периодом смертей молодых музыкантов от 20 до 40 лет. Дальше в этой возрастной группе наступил спад: с 1985 по 1992 год смертей не было, несмотря на большую подверженность риску. «Эта разница может быть связана с улучшением методов лечения передозировки героина или изменением музыкальной сцены с хард-рока 70-х на поп-музыку 80-х», – предположение статистиков.
Профессор психологии и музыки из Сиднейского университета Дианна Теадора Кенни изучила смертность музыкантов с 1950 по 2010 год. В ее исследование попало больше 11 тысяч человек. По подсчетам Кенни, в 27 лет умерли 144 музыканта (1,3%). Для сравнения: в 26 лет – 128 (1,2%), в 28 лет – 153 (1,4%). Самая высокая частотность смертей – 56 лет. В этом возрасте умерли 239 музыкантов (2,3%) – в их числе один из основателей Ramones Джонни Реймон.
Профессор Лес Мэйхью в 2016 году для Sunday Times проанализировал смерти больше тысячи музыкантов. Из 1042 человек 83% не дожили до 70 лет – только 20% мужчин в Великобритании не преодолевают этот возраст. Мэйхью подсчитал, что вероятность смерти рок-музыкантов в возрасте от 25 до 29 лет в 25,5 раза выше, чем по всей стране. Пик приходится на промежуток от 55 до 69 лет, а одна из основных причин смерти – рак, передозировка наркотиками или злоупотребление алкоголем.
Директор по вопросам политики и международного здравоохранения Уэльса Марк Беллис после исследования в 2011 году отметил, что в современности фактор рок-жизни меньше влияет на смертность, чем в 60-х или 70-х. Он связал это с профессионализацией индустрии: рок-музыканты рассматривают ее как бизнес и правильный карьерный путь, а не как средство решения внутренних проблем.