Джим Моррисон

Годы жизни
1943-1971
Инфо
Американский поэт, певец, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors
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Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте
#музыка
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