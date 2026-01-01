Anonymous

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Cовременная международная сеть активистов и хактивистов
Дата основания
2003 г.
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Материалы
Кто такие хакеры Anonymous – они взламывали сайты правительств, обвиняли Трампа в педофилии и теперь объявили кибератаки на Россию
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#Anonymous
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