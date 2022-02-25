Один из друзей России в политике – Никарагуа. Что это за страна: аграрная экономика, президент у власти 20 лет
Никарагуа – центральноамериканская страна, которая едва входит в сотню по площади и находится от России в 10000 км. Но вы регулярно видите ее в новостях. Например, Никарагуа была одной из немногих стран мира, которая поддержала Россию в признании независимости Абхазии и Южной Осетии. А спикер Госдумы Володин приехал в Никарагуа прямо в день начала спецоперации России в Донбассе.
Рассказываем, как развивались крепкие отношения России и Никарагуа и что надо знать о ее общественно-политическом устройстве.
Как развивалась связь России и Никарагуа: военная помощь от СССР и отмена долга
Дипломатические отношения между Советским Союзом и Никарагуа установились еще в декабре 1944 года, а в 1980-м страны обменялись посольствами.
Что было дальше:
• 1979-1990: Никарагуа была важным стратегическим союзником Союза и получала от него экономическую и военную помощь.
• Одним из важнейших событий в истории сотрудничества стала гражданская война Никарагуа в конце восьмидесятых. В ней были две стороны – правительство Никарагуа и Контрас (вооруженная оппозиция). СССР поддержал правительство (совместно с Кубой) и поставил ему оружие, по некоторым данным, на 3 млрд долларов. Контрас получало помощь от США, Аргентины, Гватемалы и Гондураса. Конфликт завершился мирным урегулированием.
• С 1997 года между Россией и Никарагуа действует Соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам.
• Из-за кризисов правительств двух стран отношения охладели, но нормализовались позже – уже между Россией и Никарагуа.
• В начале-середине нулевых отмечается полное урегулирование в отношениях двух стран. Никарагуа и Россия восстанавливают контракты по товарообороту, главы регулярно посещают столицы с деловыми визитами.
• РИА пишет, что в период с 1996-го по 2004-й Никарагуа выплатила России 37,4 млн долларов долга. По остальным платежам Россия предоставила скидку в 90% и рассрочку на 15 лет, а потом и вовсе подписала документ о невозврате денег.
• К концу нулевых Россия достигла значительного прогресса в совместной торговле с Никарагуа.
• В дальнейшем правительства двух стран регулярно совершали визиты и говорили о важности сотрудничества.
Как Никарагуа поддерживает Россию: Абхазия, Крым, ДНР
В 2008 году Никарагуа была первой зарубежной страной, которая после России признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тогда президент Никарагуа Даниэль Ортега говорил:
«У России не осталось другого пути, кроме как ввести свой войска, чтобы гарантировать исполнение того, что было и остается волей этих двух наций, этих двух народов».
Чуть позже Ортега раскритиковал страны НАТО за попытки взять Россию в «военный блок».
В 2014 году во время голосования Генеральной ассамблеи ООН по вопросу непризнания референдума в Крыму Никарагуа поддержала Россию. В 2020-м в Крыму появилось консульство Никарагуа. В 2021-м Крым и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве.
Ортега, комментируя вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР, сказал: «Этот шаг нацелен на создаст условия для взаимопонимания. То, чего просит Россия – это безопасность. Слава богу, никакого вторжения не происходит, потому что говорили, что Россия собирается вторгнуться на Украину. Ситуация могла бы быть гораздо более тяжелой».
Отношения России и Никарагуа сейчас по-настоящему крепкие. Из последних новостей. В ноябре-2021 глава МИД Никарагуа Денис Монкада заявил о важности дальнейшего укрепления отношений между странами. В начале февраля этого года посол России в Никарагуа Александр Хохоликов сказал:
«Закон предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью».
Что за страна Никарагуа: изменение конституции, массовые протесты, вице-президент – жена президента
7 ноября 2021 года Даниэль Ортега выиграл выборы и запустил четвертый президентский срок. Он был президентом страны с 1985-го по 1990-й и вернулся к власти в 2007 году. С того момента Ортега не покидал пост.
Какие проблемы есть вокруг Ортеги:
• Избирательная комиссия Ортеги заявляла, что он набрал 75% голосов избирателей. Но его предвыборная кампания и сам процесс выборов в Никарагуа получили мощнейшую критику со стороны президента США Джо Байдена. Байден охарактеризовал их так: «Пантомима. Они точно не были ни свободными, ни справедливыми и точно не демократическими». Во время выборов Ортега арестовывал оппозиционных кандидатов и закрывал их предвыборные штабы. На выборах ему противостояли другие проправительственные партии. В результате 81% от всех жителей Никарагуа воздержались от выборов.
• Многие ведущие должности в аппарате управления Никарагуа заняты людьми, которые близки к Ортеге. Например, его жена Росарио Мурильо работает на должности вице-президента.
В декабре-2018 журналистка New York Times написала: «Ортега и его жена контролируют практически все области деятельности правительства, включая Национальное собрание, Верховный суд, вооруженные силы, судебную систему, полицию и прокуратуру. Дети Ортеги управляют всем: от распределения нефтепродуктов до телевизионных станций».
• В 2014 году Ортега изменил конституцию, убрав ограничения на президентские сроки.
Экономика Никарагуа – это преимущественно аграрное хозяйство: 70% населения Никарагуа работают в сельском хозяйстве. При этом в ряде сел и деревень нет дорог и даже электричества.
В конце нулевых Никарагуа попала в кризис, но Ортега не изменил главные ориентиры развития страны: добыча полезных ископаемых, лесозаготовки, агробизнес, туризм и промышленное производство. Экономические трудности Ортега и его правительство решает двумя способами. Первый – финансовые займы у более крупные стран. Второй – сокращение финансовых, выделяемых на население. Последнее приводит к массовым протестам.
В 2018 жители Никарагуа выступили против режима Ортеги. В ходе столкновений, которые происходили восемь месяцев, 322 человека погибли, а 565 получили тюремный срок. Те протесты начались с попыток правительства сократить пособия и обязательные выплаты гражданам и увеличить налоги.
Один из лидеров оппозиции Уго Торрес – который был кандидатом в президенты Никарагуа – умер спустя восемь месяцев после заключения в тюрьму, куда попал за участие в протестах. Правительство не комментировало, как именно умер Торрес. Но родственники и друзья других политзаключенных утверждают, что по распоряжению Ортеги с заключенными плохо обращались и применяли физическое воздействие.
Сам Ортега никак не комментирует всю эту информацию, а его представители называют ее ложью.