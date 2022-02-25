Один из друзей России в политике – Никарагуа. Что это за страна: аграрная экономика, президент у власти 20 лет

Как развивалась связь России и Никарагуа: военная помощь от СССР и отмена долга

Дипломатические отношения между Советским Союзом и Никарагуа установились еще в декабре 1944 года, а в 1980-м страны обменялись посольствами.

Что было дальше:

• 1979-1990: Никарагуа была важным стратегическим союзником Союза и получала от него экономическую и военную помощь.

• Одним из важнейших событий в истории сотрудничества стала гражданская война Никарагуа в конце восьмидесятых. В ней были две стороны – правительство Никарагуа и Контрас (вооруженная оппозиция). СССР поддержал правительство (совместно с Кубой) и поставил ему оружие, по некоторым данным, на 3 млрд долларов. Контрас получало помощь от США, Аргентины, Гватемалы и Гондураса. Конфликт завершился мирным урегулированием.

• С 1997 года между Россией и Никарагуа действует Соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам.

• Из-за кризисов правительств двух стран отношения охладели, но нормализовались позже – уже между Россией и Никарагуа.