Однажды Сальвадор сбросил бомбу на Гондурас после футбола – так началась война, которая продлилась 100 часов. Рассказывает ютуб-канал «Хочу домой»

Ютуб-канал «Хочу домой» [1,1 млн подписчиков] о «путешествиях, в которые вы не поедете» запустил новый формат «Планета обезьян», где автор Леонид Пашковский рассказывает об уроках безумной географии – смешение истории, культуры и политики. Пашковский прокомментировал для «Гола» идею создания:

«Интересных и абсурдных историй, связанных с географией и политикой, которые хотелось бы рассказать на канале «Хочу домой», можно набрать сотни. И просто физически не получится снять их все в привычном формате тревел-репортажа – это слишком сложные и долгие съемки. Поэтому я попробовал некоторые из них рассказывать в формате аудиоспектакля, чтобы можно было и слушать как увлекательный и погружающий в атмосферу подкаст, и смотреть как визуальную историю».

Первый выпуск – о войне между Сальвадором и Гондурасом, которая началась после отборочных матчей к ЧМ-1970 в 1969 году. Вы можете посмотреть полное видео, а мы сделали его свободный пересказ.