ютуб и тв
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#ютуб и тв

Как перевести видео на русский: субтитры на ютубе, голосовой перевод «Яндекса» и сервисы транскрибации

Keystone Press Agency / Global Look Press

Посмотреть видео с субтитрами на ютубе

В большинстве роликов на ютубе есть субититры – либо сгенерированные, либо загруженные авторами. Быстро активировать их можно, нажав на кнопку «СС» в правом нижнем углу ролика.

Красная полоска под «СС» означает, что субтитры включены

ютуб-канал At Close Range

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Сгенерированные субтитры: есть на большинстве роликов, но не всегда точны.

Они генерируются автоматически через распознавание речи. Функция доступна для большинства популярных языков, в том числе для русского и английского.

По умолчанию сгенерированные субтитры появляются на языке оригинала видео. Но пользователь может включить автоперевод, например, на русский. Активироваться функцию можно так: шестеренка – субтитры – перевод.

По умолчанию в ролике включены автоматические английские субтитры, но можно включить перевод на другие языки

ютуб-канал At Close Range

Минус сгенерированных субтитров в том, что они не всегда точны. На качество обработки аудио влияют внятность речи героев, шумы и общее качество ролика.

Загруженные субтитры: есть не на всех роликах, но они точны.

Они доступны только в том случае, если авторы ролика сами сделали их и загрузили к видео. Из-за того что их делает человек, они будут точнее, но обычно такие субтитры делают создатели контента крупной формы – документальных фильмов или тревел-блогов.

Загруженные субтитры в отличие от автоматических не будут помечены меткой об автогенерировании.

Пример загруженных субтитров в ролике «Редакции» о подлодке «Курск»

ютуб-канал «Редакции»

Скачать субтитры с ютуба – вручную или автоматически

Если пользователю нужно не только посмотреть видео, но еще и получить его расшифровку (для цитирования, например), то он может скачать субтитры.

Вручную. Нужно нажать на три точки справа под видео и выбрать «Просмотреть расшифровку»/Show transcript. После этого справа появится окно с репликами по минутам. Их можно скопировать в текстовый документ и использовать.

Ролик BBC Earth с загруженными субтитрами на британском английском.

BBC Earth

Автоматически. Для этого нужно использовать сторонние сайты, например, Downsub. На таких сайтах достаточно вставить ссылку на видео с ютуба – и затем получить текстовый документ с субтитрами.

 

По умолчанию предложено скачать либо сгенерированные субтитры, либо загруженные на британском английском. Но также можно автоматически перевести их – и скачать, например, на русском.

Голосовой перевод через «Яндекс.Браузер»

С осени 2021 года в «Браузере» есть функция синхронного голосового перевода роликов с английского. Она доступна для видео на на ютубе, Vimeo, в тиктоке и на любых других площадках, где нет ограничений на лицензионный контент (например, видео из онлайн-кинотеатров перевести не получится).

Чтобы активировать функцию, надо скачать «Браузер» и открыть на нем ролик. «Яндекс» сам предложит включить перевод, после чего оригинальная дорожка в видео станет тише, а поверх нее зазвучит синхронный перевод.

В марте 2022 года «Браузер» стал переводить с испанского, немецкого и французского – но только на ютубе. Переводы с английского доступны на всех площадках.

Плашка, предлагающая перевести видео

ютуб-канал Emma W.Thailand

И еще сервисы для перевода субтитров

Два описанных выше способа, скорее всего, ответят запросам большинства пользователей. И тем не менее есть еще варианты для перевода.

Речь идет о сайтах, транскрибирующих аудиодорожку в текстовый документ. Они делают то же, что сервисы по скачиванию субтитров с ютуба, но могут применяться и для других площадок.

В отличие от предыдущих способов, для этих сервисов пользователю нужно дополнительно настроить компьютер – включить в нем стерео микшер. Он позволяет записывать внутрисистемные звуки, в том числе звуки проигрываемых видео. Туториалы с установкой на Mac и Windows можно найти на ютубе, мы же приведем несколько сайтов, где можно транскрибировать аудиодорожку.

  • Speechlogger
  • Voice Notepad
  • «Гугл-документы» (инструменты – голосовой ввод)
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