Как перевести видео на русский: субтитры на ютубе, голосовой перевод «Яндекса» и сервисы транскрибации
Посмотреть видео с субтитрами на ютубе
В большинстве роликов на ютубе есть субититры – либо сгенерированные, либо загруженные авторами. Быстро активировать их можно, нажав на кнопку «СС» в правом нижнем углу ролика.
Сгенерированные субтитры: есть на большинстве роликов, но не всегда точны.
Они генерируются автоматически через распознавание речи. Функция доступна для большинства популярных языков, в том числе для русского и английского.
По умолчанию сгенерированные субтитры появляются на языке оригинала видео. Но пользователь может включить автоперевод, например, на русский. Активироваться функцию можно так: шестеренка – субтитры – перевод.
Минус сгенерированных субтитров в том, что они не всегда точны. На качество обработки аудио влияют внятность речи героев, шумы и общее качество ролика.
Загруженные субтитры: есть не на всех роликах, но они точны.
Они доступны только в том случае, если авторы ролика сами сделали их и загрузили к видео. Из-за того что их делает человек, они будут точнее, но обычно такие субтитры делают создатели контента крупной формы – документальных фильмов или тревел-блогов.
Загруженные субтитры в отличие от автоматических не будут помечены меткой об автогенерировании.
Скачать субтитры с ютуба – вручную или автоматически
Если пользователю нужно не только посмотреть видео, но еще и получить его расшифровку (для цитирования, например), то он может скачать субтитры.
Вручную. Нужно нажать на три точки справа под видео и выбрать «Просмотреть расшифровку»/Show transcript. После этого справа появится окно с репликами по минутам. Их можно скопировать в текстовый документ и использовать.
Автоматически. Для этого нужно использовать сторонние сайты, например, Downsub. На таких сайтах достаточно вставить ссылку на видео с ютуба – и затем получить текстовый документ с субтитрами.
Голосовой перевод через «Яндекс.Браузер»
С осени 2021 года в «Браузере» есть функция синхронного голосового перевода роликов с английского. Она доступна для видео на на ютубе, Vimeo, в тиктоке и на любых других площадках, где нет ограничений на лицензионный контент (например, видео из онлайн-кинотеатров перевести не получится).
Чтобы активировать функцию, надо скачать «Браузер» и открыть на нем ролик. «Яндекс» сам предложит включить перевод, после чего оригинальная дорожка в видео станет тише, а поверх нее зазвучит синхронный перевод.
В марте 2022 года «Браузер» стал переводить с испанского, немецкого и французского – но только на ютубе. Переводы с английского доступны на всех площадках.
И еще сервисы для перевода субтитров
Два описанных выше способа, скорее всего, ответят запросам большинства пользователей. И тем не менее есть еще варианты для перевода.
Речь идет о сайтах, транскрибирующих аудиодорожку в текстовый документ. Они делают то же, что сервисы по скачиванию субтитров с ютуба, но могут применяться и для других площадок.
В отличие от предыдущих способов, для этих сервисов пользователю нужно дополнительно настроить компьютер – включить в нем стерео микшер. Он позволяет записывать внутрисистемные звуки, в том числе звуки проигрываемых видео. Туториалы с установкой на Mac и Windows можно найти на ютубе, мы же приведем несколько сайтов, где можно транскрибировать аудиодорожку.
- Speechlogger
- Voice Notepad
- «Гугл-документы» (инструменты – голосовой ввод)