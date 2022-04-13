Как перевести видео на русский: субтитры на ютубе, голосовой перевод «Яндекса» и сервисы транскрибации

Минус сгенерированных субтитров в том, что они не всегда точны. На качество обработки аудио влияют внятность речи героев, шумы и общее качество ролика.

Загруженные субтитры: есть не на всех роликах, но они точны.

Они доступны только в том случае, если авторы ролика сами сделали их и загрузили к видео. Из-за того что их делает человек, они будут точнее, но обычно такие субтитры делают создатели контента крупной формы – документальных фильмов или тревел-блогов.

Загруженные субтитры в отличие от автоматических не будут помечены меткой об автогенерировании.