Вконтакте запустила сервис по переносу видео из ютуба – до 1000 роликов за раз
Как перенести видео из ютуба в 2022 году
Вконтакте предлагает перенести весь ютуб-канал в сервис VK Видео. В описании написано: «Сохраните свой контент и обезопасьте канал от возможных блокировок». Сделать это можно с помощью новой функции, которая называется VK Video Transfer. На главной странице доступно краткое описание преимуществ сервиса VK Video: монетизация, аудитория, удобство.
Разработчиком VK Video Transfer указана компания Juice Development. В ее группе вконтакте есть специальная и подробная инструкция по переносу видео из ютуба. Там же разработчики общаются с пользователями в комментариях: анонсируют исправление ошибок и отвечают на вопросы. В инструкции по переносу указано, что за раз можно отправить до 1000 роликов.
Важно знать: перенос видео из ютуба происходит в несколько шагов. Вконтакте просит опубликовать в канале уникальный код, который можно будет удалить после подтверждения. Это важно для установления автора канала. Сами ролики переносятся на новую платформу через выбор галочками. О завершении вконтакте сообщит через уведомление (если оно включено).
VK Video Transfer – это не единственный сервис по переносу видео из ютуба. «Лайфхакер» публиковал отдельную подборку, где указаны программы для скачивания видео на любое устройство. Сохранять ролики на компьютер можно и с помощью расширений для браузера. Например, для этого используется плагин YouTube Video Downloader.
Что надо знать о платформе VK Video
Вконтакте активно развивает собственную платформу для видео, поэтому сейчас она подается альтернативой крупных сервисов. По описанию выделяется одно преимущество: «Во вкладках – разные жанры фильмов и сериалов, контент для детей, все о спорте, трансляции от геймеров, спортивных обозревателей, новостных и музыкальных каналов. И все это – на одной площадке».
Весной 2022 года появляются новости о постоянных обновлениях платформы VK Video. Там запущена технология мгновенной обработки видео. Теперь не нужно ждать дополнительное время – видео сразу доступно для подписчиков. Акцент на моментальную обработку полезен для СМИ, которые используют платформу для публикации оперативного контента.
В марте 2022 года вконтакте отчитывалась о рекордных показателях роста. В материале прописаны и такие данные по просмотрам видео: «На 40% выросло число просмотров видео вконтакте, в 2 раза – загрузок коротких вертикальных видео в Клипах. 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки».