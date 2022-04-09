Вконтакте запустила сервис по переносу видео из ютуба – до 1000 роликов за раз

Разработчиком VK Video Transfer указана компания Juice Development. В ее группе вконтакте есть специальная и подробная инструкция по переносу видео из ютуба. Там же разработчики общаются с пользователями в комментариях: анонсируют исправление ошибок и отвечают на вопросы. В инструкции по переносу указано, что за раз можно отправить до 1000 роликов.

Важно знать: перенос видео из ютуба происходит в несколько шагов. Вконтакте просит опубликовать в канале уникальный код, который можно будет удалить после подтверждения. Это важно для установления автора канала. Сами ролики переносятся на новую платформу через выбор галочками. О завершении вконтакте сообщит через уведомление (если оно включено).

VK Video Transfer – это не единственный сервис по переносу видео из ютуба. «Лайфхакер» публиковал отдельную подборку, где указаны программы для скачивания видео на любое устройство. Сохранять ролики на компьютер можно и с помощью расширений для браузера. Например, для этого используется плагин YouTube Video Downloader.