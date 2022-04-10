Как скачать видео с ютуба и как скачать целый ютуб-канал

Способ №1 – с помощью расширений для браузера

Возьмем, к примеру, Google Chrome. Чтобы скачивать видео с ютуба, достаточно установить себе в браузер следующие расширения:

Video Downloader Professional;

SaveFrom.net. После установки можно не пользоваться расширением рядом с адресной строкой. Если открыть определенное видео и в ссылке между «www.» и «youtube…» поставить «ss», то это переведет на страницу скачивания видеоролика;

FastestTube;

YouTube Video Downloader.

Разница между этими сервисами заключается не только в сложности установки, но и в качестве загружаемого видео. Некоторые дают разрешение 1080, некоторые – 4К.

Способ №2 – специальные сайты и сервисы, позволяющие

Таких тоже много. Вот некоторые:

X2download. У него нет ограничения на загрузку видео, и сайт позволяет скачивать видео с высоким качеством 720p, 1080p, 1440p, 2160p;

Work.220youtube. Позволяет скачивать видео с разрешением 360 и 720р;

Freemake. Можно скачивать видео с разрешением 360, 720p и конвертировать его в мр3;

UniDownloader. Единственный минус этого формата – максимальное разрешение составляет всего 720р. У сайта есть и собственное расширение для Google Chrome;

9 convert. Есть возможность скачать видеозапись различного качества (максимальное – 1080р) и конвертировать его в мр3;

Yt1s. Возможности как у предыдущего сайта;

GetVideo. Скачивание доступно только с разрешением 640 и 1280р.

Схема работы у всех простая – нужно просто забить в адресную строку ссылку на нужное видео, выбрать необходимый формат и скачать.