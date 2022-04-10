Как скачать видео с ютуба и как скачать целый ютуб-канал
До недавнего времени единственной официальной возможностью скачивать видео с ютуба была подписка Premium. Но 10 марта Google полностью отключил подписки на территории России. Поэтому возникает вопрос: как теперь можно скачивать видео с ютуба.
Способ №1 – с помощью расширений для браузера
Возьмем, к примеру, Google Chrome. Чтобы скачивать видео с ютуба, достаточно установить себе в браузер следующие расширения:
- Video Downloader Professional;
- SaveFrom.net. После установки можно не пользоваться расширением рядом с адресной строкой. Если открыть определенное видео и в ссылке между «www.» и «youtube…» поставить «ss», то это переведет на страницу скачивания видеоролика;
- FastestTube;
- YouTube Video Downloader.
Разница между этими сервисами заключается не только в сложности установки, но и в качестве загружаемого видео. Некоторые дают разрешение 1080, некоторые – 4К.
Способ №2 – специальные сайты и сервисы, позволяющие
Таких тоже много. Вот некоторые:
- X2download. У него нет ограничения на загрузку видео, и сайт позволяет скачивать видео с высоким качеством 720p, 1080p, 1440p, 2160p;
- Work.220youtube. Позволяет скачивать видео с разрешением 360 и 720р;
- Freemake. Можно скачивать видео с разрешением 360, 720p и конвертировать его в мр3;
- UniDownloader. Единственный минус этого формата – максимальное разрешение составляет всего 720р. У сайта есть и собственное расширение для Google Chrome;
- 9 convert. Есть возможность скачать видеозапись различного качества (максимальное – 1080р) и конвертировать его в мр3;
- Yt1s. Возможности как у предыдущего сайта;
- GetVideo. Скачивание доступно только с разрешением 640 и 1280р.
Схема работы у всех простая – нужно просто забить в адресную строку ссылку на нужное видео, выбрать необходимый формат и скачать.
А можно ли скачать целый ютуб-канал
Да, можно. Для этого понадобится сервис 4K Video Downloader. Это программа, доступная для Windows и Mac OS. Схема использования очень простая. Если нужно скачать видео, то просто вбиваете ссылку на это видео и выбираете нужное качество. Если нужно скачать видео с канала, то вбиваете ссылку на канал и скачиваете все видео, выбирая качество для каждого.
Как скачать видео с ютуба на айфон
Для того, чтобы скачать видео на айфон, понадобится работа с двумя сервисами. Первый – SaveFrom.net, описанный в первом пункте. Второй – менеджер файлов Documents, который бесплатный в AppStore.
Можно скачать видео из стандартного браузера Safari и через Documents перенести его в папку «Фото». А можно скачать видео с помощью стандартного браузера внутри Documents и точно так же перенести его в «Фото».
Как скачать видео на андроид
Здесь способов значительно больше:
1. С помощью браузера – видео сохраняется в папке «загрузки»;
2. С помощью SaveFrom.net – видео сохраняется в папке «загрузки»;
3. С помощью специальных приложений. Например Videoder, которое бесплатно в Google Play. Или с помощью TubeMate.