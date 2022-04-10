ютуб и тв
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#ютуб и тв

Как скачать видео с ютуба и как скачать целый ютуб-канал

До недавнего времени единственной официальной возможностью скачивать видео с ютуба была подписка Premium. Но 10 марта Google полностью отключил подписки на территории России. Поэтому возникает вопрос: как теперь можно скачивать видео с ютуба.

Вконтакте запустила сервис по переносу видео из ютуба – до 1000 роликов за раз
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Способ №1 – с помощью расширений для браузера

Возьмем, к примеру, Google Chrome. Чтобы скачивать видео с ютуба, достаточно установить себе в браузер следующие расширения:

  • Video Downloader Professional;
  • SaveFrom.net. После установки можно не пользоваться расширением рядом с адресной строкой. Если открыть определенное видео и в ссылке между «www.» и «youtube…» поставить «ss», то это переведет на страницу скачивания видеоролика;
  • FastestTube;
  • YouTube Video Downloader.

Разница между этими сервисами заключается не только в сложности установки, но и в качестве загружаемого видео. Некоторые дают разрешение 1080, некоторые – 4К.

Способ №2 – специальные сайты и сервисы, позволяющие

Таких тоже много. Вот некоторые:

  • X2download. У него нет ограничения на загрузку видео, и сайт позволяет скачивать видео с высоким качеством 720p, 1080p, 1440p, 2160p;
  • Work.220youtube. Позволяет скачивать видео с разрешением 360 и 720р;
  • Freemake. Можно скачивать видео с разрешением 360, 720p и конвертировать его в мр3;
  • UniDownloader. Единственный минус этого формата – максимальное разрешение составляет всего 720р. У сайта есть и собственное расширение для Google Chrome;
  • 9 convert. Есть возможность скачать видеозапись различного качества (максимальное – 1080р) и конвертировать его в мр3;
  • Yt1s. Возможности как у предыдущего сайта;
  • GetVideo. Скачивание доступно только с разрешением 640 и 1280р.

Схема работы у всех простая – нужно просто забить в адресную строку ссылку на нужное видео, выбрать необходимый формат и скачать.

А можно ли скачать целый ютуб-канал

Да, можно. Для этого понадобится сервис 4K Video Downloader. Это программа, доступная для Windows и Mac OS. Схема использования очень простая. Если нужно скачать видео, то просто вбиваете ссылку на это видео и выбираете нужное качество. Если нужно скачать видео с канала, то вбиваете ссылку на канал и скачиваете все видео, выбирая качество для каждого.

Как скачать видео с ютуба на айфон

Для того, чтобы скачать видео на айфон, понадобится работа с двумя сервисами. Первый – SaveFrom.net, описанный в первом пункте. Второй – менеджер файлов Documents, который бесплатный в AppStore.

Можно скачать видео из стандартного браузера Safari и через Documents перенести его в папку «Фото». А можно скачать видео с помощью стандартного браузера внутри Documents и точно так же перенести его в «Фото».

Как скачать видео на андроид

Здесь способов значительно больше:

1. С помощью браузера – видео сохраняется в папке «загрузки»;

2. С помощью SaveFrom.net – видео сохраняется в папке «загрузки»;

3. С помощью специальных приложений. Например Videoder, которое бесплатно в Google Play. Или с помощью TubeMate.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa, www.imago-images.de/Global Look Press
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