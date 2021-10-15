Пике организовал чемпионат мира по спорту из тиктока, где нужно удерживать воздушный шарик. Единственная девушка представляла Россию

14 октября прошел первый чемпионат мира по воздушному шарику. Да, официальное название турнира – Balloon World Cup. И в эту игру вы точно играли в детстве: нужно подбрасывать воздушный шарик и стараться, чтобы он не коснулся пола.

Вот для наглядности – фрагмент финального матча между Перу и Германией. Поле тут – странное пространство (размер 8 на 8 метров) с автомобилем, диванами и другими предметами, которые мешают игрокам. Но им самим запрещено мешать друг другу – кажется, это единственное правило.