Пике организовал чемпионат мира по спорту из тиктока, где нужно удерживать воздушный шарик. Единственная девушка представляла Россию
14 октября прошел первый чемпионат мира по воздушному шарику. Да, официальное название турнира – Balloon World Cup. И в эту игру вы точно играли в детстве: нужно подбрасывать воздушный шарик и стараться, чтобы он не коснулся пола.
Вот для наглядности – фрагмент финального матча между Перу и Германией. Поле тут – странное пространство (размер 8 на 8 метров) с автомобилем, диванами и другими предметами, которые мешают игрокам. Но им самим запрещено мешать друг другу – кажется, это единственное правило.
Этот спорт зародился в тиктоке. И США как раз представляли два брата-тиктокера Арредондо. На их домашние игры в воздушный шарик подписано 400 тысяч человек, несколько тиктоков собрали больше двух миллионов просмотров. Они и были вдохновителями для проведения большого турнира. Все началось со скуки на карантине:
«Мы играли в эту игру в детстве, а потом вспомнили про нее во время карантина. Мы много спорили и стали записывать видео, чтобы смотреть его в замедлении и понять, коснулся ли мяч пола. Уже потом мы подумали, что видео надо загрузить в тикток. На следующее утро мы собрали миллион лайков».
Кто организовал турнир? Кто играл за Россию?
Тут знакомые люди. Во-первых, это Жерар Пике, который доволен новым опытом: «Это потрясающе. Иногда нужно выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое».
Второй организатор – блогер и кибеспортивный комментатор Ибай Льянос. Вы могли его видеть на стриме с Серхио Агуэро. И Льянос первым брал подробное интервью у Месси, когда он перешел в «ПСЖ» и проводил первый день в Париже.
На ютуб-канале Льяноса (7 млн подписчиков) вышли видео со всех матчей турнира. И Льянос все матчи прокомментировал вживую вместе с Пике.
Россия тут тоже есть и ее почему-то представляет единственная на турнире девушка – Яна Руденко. Она проиграла боливийцу 2:4 и выбыла из турнира – турнир тут сразу стартует с плей-офф.
Вот полная сетка Balloon World Cup.
Финальный матч уже собрал на ютубе полмиллиона просмотров.