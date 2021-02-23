Аудитория тиктока в России выросла в семь раз за два года. Он стал популярнее фейсбука

Рост тиктока произошел на фоне общего роста ежедневных пользователей соцсетей. Если в опросе 2017 года их было 37%, то в 2021 году – 57%. Также же за это время сократилось число тех, кто вообще не пользуется соцсетями: с 41% до 26%.

Всего в опросе участвовали 1616 человек в 50 субъектах России.

Тикток – самая молодая соцсеть из представленных в списке и одна из самых быстрорастущих. Она появилась в 2016 году и за два года набрала аудиторию в почти 55 миллионов пользователей. В 2020-м компания рассказала о 689 миллионах пользователей по всему миру.

Спортивные клубы за этот период тоже пришли в тикток. Среди команд из России выделяют футбольный «Спартак». Он попадал в топ рейтингов по взаимодействиям за декабрь 2020 года и январь 2021 года – наряду с «Барселоной», «Манчестер Юнайтед» и другими крупными клубами.