Аудитория тиктока в России выросла в семь раз за два года. Он стал популярнее фейсбука
Тикток вошел в четверку самых популярных соцсетей в России, следует из опроса «Левада-центра».
- Число пользователей тиктока выросло с 2019 года в семь раз – с 2% до 14%. Такие показатели позволили ему обогнать фейсбук, который посещают 9% опрошенных.
- Тикток занимает четвертое место по популярности после «ВКонтакте», ютуба, инстаграма и «Одноклассников» (последние две соцсети делят четвертое место).
- Рост тиктока произошел на фоне общего роста ежедневных пользователей соцсетей. Если в опросе 2017 года их было 37%, то в 2021 году – 57%. Также же за это время сократилось число тех, кто вообще не пользуется соцсетями: с 41% до 26%.
- Всего в опросе участвовали 1616 человек в 50 субъектах России.
Тикток – самая молодая соцсеть из представленных в списке и одна из самых быстрорастущих. Она появилась в 2016 году и за два года набрала аудиторию в почти 55 миллионов пользователей. В 2020-м компания рассказала о 689 миллионах пользователей по всему миру.
Спортивные клубы за этот период тоже пришли в тикток. Среди команд из России выделяют футбольный «Спартак». Он попадал в топ рейтингов по взаимодействиям за декабрь 2020 года и январь 2021 года – наряду с «Барселоной», «Манчестер Юнайтед» и другими крупными клубами.
На «Спартак» при этом подписаны примерно 379 тысяч пользователей. Из-за алгоритмов тиктока число подписчиков не всегда релевантно просмотрам публикаций. Соцсеть может рекомендовать отдельные посты, из-за чего число общих взаимодействий будет выше числа подписчиков.
Аккаунты в тиктоке также есть у «Зенита» (261,5 тысячи подписчиков), «Сочи» (36,6 тысяч), «Динамо» (17,3 тысячи), «Локомотива» (100,2 тысячи).