Венсан Пуршо
баскетбол
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#Венсан Пуршо #баскетбол #Тикток

Баскетболист из Франции двумя видео в тиктоке пробил 50 миллионов просмотров. Секрет – разница в росте с его девушкой

вчера, 23:15

Баскетболист Венсан Пуршо имеет средние достижения в спорте. Всю карьеру провел в не самых сильных клубах Франции, выигрывал только серебро молодежного чемпионата Европы. Сейчас ему 28, играет за клуб третьей лиги «Юнион Турс Метрополь». Но Пуршо стал популярным в тиктоке.

Вот его самое хитовое видео, которое собрало 32 миллиона просмотров. Пуршо просто дурачится со своей девушкой, которая ниже его на 65 сантиметров.

У этого ролика – 20 миллионов. Сюжет похож.

Тиктоки Пуршо начал снимать, когда повредил колено. Дома на реабилитации было скучно, и он с девушкой начал веселиться.  

Недавно на него подписалось полмиллиона человек (в инстаграме меньше семи тысяч подписчиков).

Пару лет назад о Пуршо выходил сюжет на французском ТВ. Он со своим ростом в 222 сантиметра был представлен журналистами как самый высокий баскетболист Франции. Пуршо говорит, что гордится своими данными:

«Мой рост – моя гордость. У меня нет проблем с этим. Обязательно, когда я выхожу на улицу, то привлекаю внимание. Есть странные люди, которые делают невероятные замечания. Интересно, как можно говорить такие вещи? Но у меня сильный характер и я научился не обращать внимания».

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