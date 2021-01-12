Баскетболист из Франции двумя видео в тиктоке пробил 50 миллионов просмотров. Секрет – разница в росте с его девушкой

Баскетболист Венсан Пуршо имеет средние достижения в спорте. Всю карьеру провел в не самых сильных клубах Франции, выигрывал только серебро молодежного чемпионата Европы. Сейчас ему 28, играет за клуб третьей лиги «Юнион Турс Метрополь». Но Пуршо стал популярным в тиктоке.

Вот его самое хитовое видео, которое собрало 32 миллиона просмотров. Пуршо просто дурачится со своей девушкой, которая ниже его на 65 сантиметров.