Баскетболист из Франции двумя видео в тиктоке пробил 50 миллионов просмотров. Секрет – разница в росте с его девушкой
Баскетболист Венсан Пуршо имеет средние достижения в спорте. Всю карьеру провел в не самых сильных клубах Франции, выигрывал только серебро молодежного чемпионата Европы. Сейчас ему 28, играет за клуб третьей лиги «Юнион Турс Метрополь». Но Пуршо стал популярным в тиктоке.
Вот его самое хитовое видео, которое собрало 32 миллиона просмотров. Пуршо просто дурачится со своей девушкой, которая ниже его на 65 сантиметров.
У этого ролика – 20 миллионов. Сюжет похож.
Тиктоки Пуршо начал снимать, когда повредил колено. Дома на реабилитации было скучно, и он с девушкой начал веселиться.
Недавно на него подписалось полмиллиона человек (в инстаграме меньше семи тысяч подписчиков).
Пару лет назад о Пуршо выходил сюжет на французском ТВ. Он со своим ростом в 222 сантиметра был представлен журналистами как самый высокий баскетболист Франции. Пуршо говорит, что гордится своими данными:
«Мой рост – моя гордость. У меня нет проблем с этим. Обязательно, когда я выхожу на улицу, то привлекаю внимание. Есть странные люди, которые делают невероятные замечания. Интересно, как можно говорить такие вещи? Но у меня сильный характер и я научился не обращать внимания».