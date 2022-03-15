Какие есть российские мессенджеры: ностальгия по аське, проект от разработчиков вконтакте, соцсеть для бизнесменов

Если вы ищите российские аналоги мессенджеров, потому что их точно не заблокируют – вот какие варианты есть:

ICQ

Располагается на 14-м месте в топе бесплатных предложений в AppStore. Работает и на Windows, и на Mac. Есть возможность скачивать на самые популярные мобильные системы.

ICQ позволяет передавать файлы, совершать видео и аудиозвонки.

«Видеочат и Видеозвонки в Агент»

Усовершенствованный аналог агента от Mail.ru. Новая версия приложения позволяет общаться по видео как с одним пользователем, так и сразу с несколькими. Есть и обычные текстовые чаты. Как и в телеграме, есть возможность создать канал.

Необходима учётная запись в доменах @mail.ru, @inbox.ru, @list.ru, @bk.ru.