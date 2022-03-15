Какие есть российские мессенджеры: ностальгия по аське, проект от разработчиков вконтакте, соцсеть для бизнесменов
На территории России недоступны фейсбук, твиттер и инстаграм. Пока работают вотсап и телеграм, возможное будущего которого мы разбирали в отдельном тексте.
Если вы ищите российские аналоги мессенджеров, потому что их точно не заблокируют – вот какие варианты есть:
ICQ
Располагается на 14-м месте в топе бесплатных предложений в AppStore. Работает и на Windows, и на Mac. Есть возможность скачивать на самые популярные мобильные системы.
ICQ позволяет передавать файлы, совершать видео и аудиозвонки.
«Видеочат и Видеозвонки в Агент»
Усовершенствованный аналог агента от Mail.ru. Новая версия приложения позволяет общаться по видео как с одним пользователем, так и сразу с несколькими. Есть и обычные текстовые чаты. Как и в телеграме, есть возможность создать канал.
Необходима учётная запись в доменах @mail.ru, @inbox.ru, @list.ru, @bk.ru.
«Яндекс. Мессенджер»
Мессенджер от Яндекса. Визуально очень похож на телеграм, но пользователи в комментариях в App Store жалуются на огромное число уведомлений и рекламу.
TDM Messenger
Это приложение разработано мэрией Москвы в 2021 году. Оно доступно как для App Store, так и для Google Play. «Коммерсант» писал, что TDM Messenger должен стать заменой иностранных мессенджеров для работников госорганов. В описании к приложению сказано: «Корпоративное приложение для обмена мгновенными сообщениями. Регистрация возможна только для сотрудников. Пользователям доступно общение в личных и групповых чатах, а также обмен файлами».
TamTam
Кросплатформенный мессенджер, появившийся в 2017 году. Он позволяет пользователям обмениваться медиафайлами, голосовыми сообщениями и создавать каналы. TamTam запущен разработчиком вк и первоначально назывался «ОК сообщения» (в 2016-м).
ЯRus
Своеобразная замена инстаграму, ютубу (можно смотреть видео из различных источников) и другим главным приложениям. Кроме того, в ЯRus встроен собственный мессенджер. Он работает в активном режиме с января-2022, хотя до этого целый год функционировал как пилотный проект. Главная концепция ЯRus – никакой рекламы.
TenChat
Социальная сеть, которую разработчики характеризуют как что-то большее, чем просто мессенджер. В нем есть не только платформа для переписок, но и информационная составляющая. Разработчики вдохновлялись китайским приложением WeChat. Пользователи разделены на три группы: предприниматели, сотрудники и фрилансеры. Каждый пользователь выбирает свою группу во время регистрации. В марте разработчики зафиксировали рекордный прирост пользователей, который составляет 3300%.
В нем есть возможность как обмениваться информацией, так и вести рабочие дела. TenChat считается официальным мессенджером «Всероссийского бизнес-центра».