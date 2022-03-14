Заблокируют ли телеграм
В России уже ограничен доступ к твиттеру, фейсбуку, инстаграму, а тикток сам приостановил загрузку новых видео. На этом фоне сотни знаменитостей и тысячи пользователей осваивают телеграм. Но не будет ли он тоже заблокирован? Разбираемся здесь.
Что известно в теме телеграма и риска блокировки в последнее время
В 2021 году Роскомнадзор выявил почти тысячу ссылок с недопустимым контентом, а их число увеличилось в три раза.
По закону, с 2022 года иностранные интернет-компании должны открыть филиалы или представительства в России, а также разместить на своих ресурсах форму для взаимодействия с российскими пользователями и зарегистрировать свой личный кабинет на сайте РКН. По состоянию на начало февраля телеграм не выполнил ни одно из требований.
В конце февраля уже сам глава телеграма Павел Дуров заявил о рассмотрении возможного ограничения работы в России или Украине, но позже отказался от этой идеи и просто призвал к перепроверке данных в телеграм-каналах.
Почему раньше в России телеграм уже блокировался и как решил тот вопрос
Роскомнадзор пытался блокировать его на протяжении двух лет. Это происходило с апреля 2018-го по июнь 2020-го.
Причина – телеграм не предоставил спецслужбам ключи шифрования для доступа к переписке пользователей, которые были необходимы для расследования и предотвращения терактов.
«Речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это – прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки», – слова Дурова в тот момента.
За два года разбирательств телеграм продолжал стабильную работу в России. В июне 2020-го Дуров рассказал об усовершенствовании методов обнаружения и удаления экстремистской пропаганды. Месяцем ранее сама администрация телеграма нашла и удалила 45 тысяч ботов и каналов, связанных с незаконной деятельностью. Позже появился проект о разблокировке телеграма и снятии претензии к его менеджементу.
Главный символ оттепели конфликта: через несколько месяцев после официальной разблокировки телеграма Роскомнадзор завел в нем собственный канал. Сейчас там 23 тысячи подписчиков.
Почему телеграм не будет заблокирован сейчас
Зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев рассказывал изданию «Подъем», что Павел Дуров нашел компромисс с ФСБ: «Удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через телеграм ведутся переговоры террористов».
Матвейчев считает, что проблемы вокруг телеграма могут появиться в том случае, если он начнет вести политику цензуры против России, но смысла в этом нет: «Дуров сейчас получает огромный приток трафика, люди из фейсбука и инстаграма уходят в телеграм. И зачем ему совершать такую же глупость, чтоб его начали блокировать?»
Еще одна косвенная причина не волноваться за телеграм – туда активно перебираются многие госкомпании и ведомства. Вот некоторые примеры:
- В телеграме теперь есть губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
- Там же можно читать и новости от президента Татарстана Рустама Минниханова.
- Телеграм-канал завел мэр Красноярска Сергей Еремин.
- Там публикует новости администрация Владимирской области.
- Владислав Ховалыг – глава Тувы – тоже есть в телеграме.
- Глава Ростуризма Зарина Догузова завела канал, где делится полезной информацией.
И вот такие заголовки в ближайшее время мы будем видеть еще чаще:
В октябре 2021 года фейсбук, инстаграм и ватсап внезапно оказались недоступны на несколько часов. Тогда Дуров написал о 70 миллионах «беженцев с других платформ». 24 февраля 2022 года телеграм сбоил, и Дуров объяснял проблемы именно новой волной роста пользователей.