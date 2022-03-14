Заблокируют ли телеграм

Что известно в теме телеграма и риска блокировки в последнее время

В 2021 году Роскомнадзор выявил почти тысячу ссылок с недопустимым контентом, а их число увеличилось в три раза.

По закону, с 2022 года иностранные интернет-компании должны открыть филиалы или представительства в России, а также разместить на своих ресурсах форму для взаимодействия с российскими пользователями и зарегистрировать свой личный кабинет на сайте РКН. По состоянию на начало февраля телеграм не выполнил ни одно из требований.

В конце февраля уже сам глава телеграма Павел Дуров заявил о рассмотрении возможного ограничения работы в России или Украине, но позже отказался от этой идеи и просто призвал к перепроверке данных в телеграм-каналах.