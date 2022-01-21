Новая сенсация телеграма – канал «Круги на полях»: полмиллиона подписчиков (за пять дней!) смотрят, как комики ТНТ сутками болтают обо всем
Телеграм-канал «Круги на полях» – пока главное медиа явление России 2022.
Концепция канала такая: комики шоу ТНТ общаются между собой с помощью коротких видео, которые в телеграме имеют круглую форму.
Общаются между собой Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Гарик Харламов, Игорь Джабраилов, Илья Соболев, Иван Абрамов, Зоя Яровицына, Филипп Воронин, Андрей Бебуришвили, Михаил Стогниенко и другие комики. Они обычно записывают видео из дома, по дороге в машине, кафе и в перерывах на работе.
Вот типичный пример, что там происходит.
Канал был создан 15 января, первый пост появился через два дня. И у «Кругов на полях» все это время идет аномальный рост подписчиков.
17 января – 79 тысяч подписчиков
18 января – 135 тысяч
19 января – 279 тысяч
20 января – 462 тысячи
21 января «Круги на полях» собрали уже полмиллиона подписчиков.
Что еще там происходит?
Мы подписались на канал и три часа следили за его активностью.
Первое впечатление – там очень много сообщений. За это время канал запостил 129 видео. Всего за четыре дня «Круги на полях» загрузили 5712 кружков с видео.
Что за три часа делали комики?
- Проходили тест на душнилу.
- Илья Соболев смотрит свое же шоу.
- Обсудили трейлер шоу ближайшего Супербоула и новости о новом сезоне «Игре в кальмара»
- Мусагалиев и Бебуришвили станцевали
- Дорохов занимался боксом
- Все друг друга легко троллили и записывали импровизационные скетчи
- Рекомендовали сериалы и музыку. Но Дорохов заметил: «Получается, мы никогда уже не посмотрим какой-то фильм. Ведь мы тут все время. Это наш сериал».