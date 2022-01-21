Новая сенсация телеграма – канал «Круги на полях»: полмиллиона подписчиков (за пять дней!) смотрят, как комики ТНТ сутками болтают обо всем

Телеграм-канал «Круги на полях» – пока главное медиа явление России 2022.

Концепция канала такая: комики шоу ТНТ общаются между собой с помощью коротких видео, которые в телеграме имеют круглую форму.

Общаются между собой Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Гарик Харламов, Игорь Джабраилов, Илья Соболев, Иван Абрамов, Зоя Яровицына, Филипп Воронин, Андрей Бебуришвили, Михаил Стогниенко и другие комики. Они обычно записывают видео из дома, по дороге в машине, кафе и в перерывах на работе.

Вот типичный пример, что там происходит.