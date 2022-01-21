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Круги на полях
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#Телеграм #Круги на полях

Новая сенсация телеграма – канал «Круги на полях»: полмиллиона подписчиков (за пять дней!) смотрят, как комики ТНТ сутками болтают обо всем

3 часа назад

Телеграм-канал «Круги на полях» – пока главное медиа явление России 2022.

Концепция канала такая: комики шоу ТНТ общаются между собой с помощью коротких видео, которые в телеграме имеют круглую форму.

Общаются между собой Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Гарик Харламов, Игорь Джабраилов, Илья Соболев, Иван Абрамов, Зоя Яровицына, Филипп Воронин, Андрей Бебуришвили, Михаил Стогниенко и другие комики. Они обычно записывают видео из дома, по дороге в машине, кафе и в перерывах на работе. 

Вот типичный пример, что там происходит. 

@aqadiluly_adilet

Канал был создан 15 января, первый пост появился через два дня. И у «Кругов на полях» все это время идет аномальный рост подписчиков.

17 января – 79 тысяч подписчиков

18 января – 135 тысяч

19 января – 279 тысяч

20 января – 462 тысячи

21 января «Круги на полях» собрали уже полмиллиона подписчиков.

Что еще там происходит?

Мы подписались на канал и три часа следили за его активностью.

Первое впечатление – там очень много сообщений. За это время канал запостил 129 видео. Всего за четыре дня «Круги на полях» загрузили 5712 кружков с видео.

Что за три часа делали комики?

  • Проходили тест на душнилу.
  • Илья Соболев смотрит свое же шоу.
  • Обсудили трейлер шоу ближайшего Супербоула и новости о новом сезоне «Игре в кальмара»
  • Мусагалиев и Бебуришвили станцевали
  • Дорохов занимался боксом
  • Все друг друга легко троллили и записывали импровизационные скетчи
  • Рекомендовали сериалы и музыку. Но Дорохов заметил: «Получается, мы никогда уже не посмотрим какой-то фильм. Ведь мы тут все время. Это наш сериал».
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