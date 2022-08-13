Мы изучили новую функцию телеграма – создание собственных эмодзи: как это работает и насколько сложно освоить
Разработчики телеграма показали глобальное обновление. Главное в нем – новые анимированные эмодзи и возможность создания их разных типов. Доступ к большинству функций открывает подписка Premium. Мы рассказывали, почему она появилась в телеграме и какие первоначальные возможности получали подписчики. Сейчас в подписке Premium постоянно появляется новое.
Как работают новые анимированные эмодзи в телеграме – что дает подписка Premium
Телеграм еще в первом обновлении по подписке Premium сделал акцент на анимацию. Тогда в наборах появились анимированные стикеры. Принцип работы: стикер отображается в чате с уже заложенной анимацией, но при нажатии на него на экране происходят дополнительные действия. Подобное работает и для эмодзи – только теперь они впервые интерактивны и до нажатия.
В блоге телеграма рассказано о создании собственных наборов анимированных стикеров (инструкция – тут). Там же – пункты об анимации в эмодзи. Меняется сам принцип работы эмодзи при наборе сообщения. Эмодзи добавляются в подсказки при наборе конкретного слова: сначала показываются анимированные, рядом с ними – обычные. Так это выглядит на примере:
Слова из блога телеграма: «Premium-пользователям уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи». Указано, что новые наборы будут появляться регулярно. Любые анимированные эмодзи могут увидеть все пользователи. Людям без подписки доступна отправка их в чат Избранное. Premium-пользователи свободно кидают подобные эмодзи в любые чаты.
Важное различие: в телеграме есть обычные интерактивные эмодзи и новые анимированные эмодзи. Разберемся на примерах. В списке обычных эмодзи возьмем банан – анимация у него появляется только при нажатии. Некоторые из новых анимированных эмодзи имеют сразу две анимации: одна всегда работает сразу, другая – после нажатия. Новые анимированные эмодзи обязательно объединены в паки:
Смайлики в телеграме могли бы стать еще лучше, но теперь это возможно только в перспективе. Павел Дуров объяснил в телеграм-канале: Apple потребовала удалить из обновления телеграма Telemoji – более качественные векторные анимированные версии стандартных эмодзи. Это был один из 11 наборов новых анимированных эмодзи для Premium. Именно он считался главным.
Анимированные эмодзи пока можно использовать в подписях к медиа или в тексте. Они работают даже при вставке в середину слова. Если отправлять несколько анимированных эмодзи вместе, то они уменьшаются по размеру. Все первоначальные анимации подгружаются и воспроизводятся одновременно. Первичная анимация есть у всех, вторичная – только у некоторых.
Это все основные принципы работы новых анимированных эмодзи. Они сохраняются вообще для любых пользовательских эмодзи. Десять наборов в Premium – это еще и реклама новой визуальной идеи телеграма. Она уже давно реализована со стикерами, а теперь перекладывается на эмодзи.
В теории все пользователи могут создавать и добавлять эмодзи, но в реальности нужны знания по работе графических редакторов.
Как самому создать анимированные эмодзи: в чем сложность, какие могут быть проблемы
Телеграм запускает собственную платформу для создания эмодзи. Через нее каждому человеку можно создать и загрузить свой набор эмодзи в сам телеграм. Позже его увидят остальные пользователи (об этом – отдельно), а обладатели Premium будут пользоваться. Разработчики показали материал с рекомендациями по созданию.
Мы сократили его для одной краткой инструкции конкретно по эмодзи:
- Создание векторной графики в графическом редакторе;
- Преобразование графики в анимацию через Adobe After Effects;
- Выполнение всех требований (они – тут) к анимации (размер, цикличность и другие);
- Плагин Bodymovin-TG – через него анимация экспортируется в формат TGS;
- Отправка команд боту @Stickers: /newanimated и /newemojipack (для загрузки эмодзи).
Есть другой способ создания эмодзи – через видео. Для этого используется формат .WEBM. Нужно воспользоваться редактором Adobe Media Encoder (его рекомендует телеграм). Тут важны отдельные пункты в характеристиках (все – тут). Размер видео для эмодзи должен быть ровно 100x100 пикселей. Еще видео нужно переводить в формат .WEBM с кодеком VP9.
Первый вывод: любому пользователю будет сложно создать анимированные эмодзи с первого раза. Для начала работы надо прочитать все инструкции, начиная с главного поста по обновлениям в телеграме. Сам процесс создания эмодзи похож на заливку анимированных стикеров. Например, подробную инструкцию по стикерам ранее делал «Лайфхакер».
Бот Stickers еще до введения анимированных эмодзи был важен для визуала телеграма. Через него можно управлять стикерпаками и эмодзи. Бот напоминает, что сейчас телеграм поддерживает три типа пользовательских эмодзи: анимированные, видео и статичные. Добавление наборов пока доступно только в Premium – как и другие уникальные функции (например, блокировка голосовых сообщений).
Анонсированный Telemoji будет включать в себя анимацию для стандартных смайликов. Это важное обновление телеграма, которое все равно появится в ближайшем будущем. Для этого разработчики телеграма по-прежнему будут договариваться с Apple. Пока же такая ситуация никак не влияет на создание пользовательских эмодзи. С ними есть проблема в не совсем отлаженном процессе и отсутствием массовости.
Из новостей в блоге телеграма до конца не ясно, каким образом сейчас можно найти новые уникальные наборы эмодзи от других пользователей. Возможно, в первое время их будет обновлять и показывать через обновления сам телеграм. Уже добавленные наборы отображаются в списке эмодзи наверху (через иконки наборов) и ниже всех остальных эмодзи (уже в расширенном варианте).
Павел Дуров обещает, что через несколько недель в телеграме продолжится визуальная революция. Пользовательские эмодзи – это только первый большой шаг. Скоро обладатели подписки Premium смогут добавлять вообще любые смайлики (анимированные, пользовательские, интерактивные) в качестве реакций на сообщения. Еще смайлики будут доступны в статусе рядом с именем.