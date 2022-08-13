Мы изучили новую функцию телеграма – создание собственных эмодзи: как это работает и насколько сложно освоить

Как работают новые анимированные эмодзи в телеграме – что дает подписка Premium

Телеграм еще в первом обновлении по подписке Premium сделал акцент на анимацию. Тогда в наборах появились анимированные стикеры. Принцип работы: стикер отображается в чате с уже заложенной анимацией, но при нажатии на него на экране происходят дополнительные действия. Подобное работает и для эмодзи – только теперь они впервые интерактивны и до нажатия.

В блоге телеграма рассказано о создании собственных наборов анимированных стикеров (инструкция – тут). Там же – пункты об анимации в эмодзи. Меняется сам принцип работы эмодзи при наборе сообщения. Эмодзи добавляются в подсказки при наборе конкретного слова: сначала показываются анимированные, рядом с ними – обычные. Так это выглядит на примере: