Как получить галочку в телеграме

На данный момент телеграм может верифицировать только каналы, группы (чаты) или боты. По поводу верификации пользователя – нет, добавить галочку к ним нельзя. Пока что администрация телеграма не делала заявления, будет ли доступна эта опция в будущем.

Важное замечание: галочка в телеграме не дает никаких преимуществ. Это лишь возможность показать и доказать подлинность аккаунта, оградив подписчиков от фейков.

Но как можно получить галочку в телеграме? Есть два способа.

Первый – через службу поддержки. Минус – служба поддержки отвечает долго, если отвечает вообще. Скорее всего, специалист отправит вас к специальному боту.

Второй – через тот самый специальный бот @VerifyBot (можете забить его в адресной строке – увидите верифицированный бот). Он появился в апреле 2020 года, а администрация телеграма говорила:

«Чтобы помочь пользователям отличать надежные источники от поддельных новостей, сегодня мы запускаем упрощенный процесс проверки. Если у вас есть подтвержденные учетные записи в других социальных сетях, просто свяжитесь с нашим новым @VerifyBot, чтобы получить значок подтверждения для вашего канала, группы или бота».