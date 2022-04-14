Как получить галочку в телеграме
Телеграм появился в России почти десять лет назад. Уже пару лет в нем можно верифицировать официальные страницы, подтверждая их подлинность.
Как получить галочку в телеграме
На данный момент телеграм может верифицировать только каналы, группы (чаты) или боты. По поводу верификации пользователя – нет, добавить галочку к ним нельзя. Пока что администрация телеграма не делала заявления, будет ли доступна эта опция в будущем.
Важное замечание: галочка в телеграме не дает никаких преимуществ. Это лишь возможность показать и доказать подлинность аккаунта, оградив подписчиков от фейков.
Но как можно получить галочку в телеграме? Есть два способа.
Первый – через службу поддержки. Минус – служба поддержки отвечает долго, если отвечает вообще. Скорее всего, специалист отправит вас к специальному боту.
Второй – через тот самый специальный бот @VerifyBot (можете забить его в адресной строке – увидите верифицированный бот). Он появился в апреле 2020 года, а администрация телеграма говорила:
«Чтобы помочь пользователям отличать надежные источники от поддельных новостей, сегодня мы запускаем упрощенный процесс проверки. Если у вас есть подтвержденные учетные записи в других социальных сетях, просто свяжитесь с нашим новым @VerifyBot, чтобы получить значок подтверждения для вашего канала, группы или бота».
Как работает бот для верификации
Чтобы показать функционал, наш редактор Илья Егоров на своем примере попробовал верифицировать свой телеграм-канал.
Скриншот №1
Так выглядит стартовое меню бота. Он сразу уточнил, что именно нужно верифицировать. После – предложил изменить выбор или продолжить работу.
Скриншот №2
Далее бот говорит: чтобы верифицировать аккаунт, нужно иметь верифицированный аккаунт в инстаграме, фейсбуке, твиттере, тиктоке, вк, снэпчат или на ютубе.
Поскольку у Егорова нет ни одной официальной страницы, на этом операция по верификации телеграм-канала для него закончена. Пользователи со страницей с галочкой в одной из этих соцсетей могут продолжить ее дальше.
Еще можно верифицировать с помощью «Википедии». Здесь есть два условия:
- В ссылках, прикрепленных к странице, должен быть указан телеграм-канал (или что-то в телеграме, что вам нужно верифицировать);
- Страница не должна быть кем-то оспорена.
После завершения верификации невозможно редактирование описания каналы/группы/бота. Иначе придется проходить всю процедуру получения галочки заново.