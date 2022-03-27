Как телеграм вырос за этот месяц: впервые обогнал вотсап в России, увеличил число пользователей и стал второй соцсетью по числу постов
После ухода соцсетей или их блокировки телеграм набирает пользовательскую базу. Туда пришли новые подписчики, появилось больше каналов, плюс активных пользователей в отдельные дни стало значительно больше.
Что говорит статистика
Фирма Brand Analytics занимается мониторингом и анализом социальных медиа. С 1 февраля она проанализировала 4,5 млрд публикаций, которые появились c 1 по 24 марта. Результат по телеграму такой:
- Общее количество постов за это время выросло на 6%.
- Активность спам-ботов, которые составляют 30% от общего трафика телеграма, была исключена.
- Телеграм в топе соцсетей занимает второй место по числу постов за этот промежуток времени. Первое место у вк – 13,6 млн постов. У телеграма 7,7 млн.
TGStat писал, что аудитория новостных телеграм-каналов особенно выросла. Суммарно до 24 февраля она росла на 200-400 тысяч человек, после – 3,5-5 млн в день.
Другой сервис с анализом данным соцсетей Mediscope совместно с РБК сделал большое исследование по трафику социальных сетей в последнее время. Вот выдержки по телеграму:
- С 10 по 14 марта количество пользователей в России увеличилось с 35,7 млн человек до 47,3 млн.
- Если говорить о ежедневной аудитории 12+ лет на мобильных устройствах и десктопах, то число увеличено на 46%.
По всей России отличаются и локальные успехи телеграма. Например, «Коммерсант» 11 марта отмечал рост популярности мессенджера в Челябинской области – пользователи там дают трафика в шесть раз больше, чем в Курганской области, которая расположена рядом. Или вот информации о росте телеграма в Удмуртии.
Но главное достижение телеграма – обход вотсапа по трафику в России. «Ведомости» пишут, что это случилось 20 марта. В среднем один пользователь в те сутки расходовал 101 Мб трафика, один пользователь востапа – 26 Мб. В пресс-службе «Билайна» прокомментировали эту информацию так: «Объем пользовательского трафика в нем на сегодня [напоминаем, что речь о 20 марта] в 15 раз больше, чем в вотсапе». Представители «Мегафона» говорили, что телеграм стал главным мессенджером России этой весной.
Были ли какие-то проблемы
Да, они связаны со сбоями внутри мессенджера. С начала весны масштабных сбоев было несколько. Один случился 24 февраля, и его даже прокомментировал Павел Дуров:
«Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram. Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений».
Телеграм работает с перебоями. Дуров объясняет это беспрецедентной нагрузкой
Далее у телеграма были сбои в следующие дни:
- 1 марта. По России.
- 3 марта. В России, Украине, Белоруссии и Молдавии
- 23 марта. В России и Германии.