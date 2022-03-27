Как телеграм вырос за этот месяц: впервые обогнал вотсап в России, увеличил число пользователей и стал второй соцсетью по числу постов

Что говорит статистика

Фирма Brand Analytics занимается мониторингом и анализом социальных медиа. С 1 февраля она проанализировала 4,5 млрд публикаций, которые появились c 1 по 24 марта. Результат по телеграму такой:

Общее количество постов за это время выросло на 6%.

Активность спам-ботов, которые составляют 30% от общего трафика телеграма, была исключена.

Телеграм в топе соцсетей занимает второй место по числу постов за этот промежуток времени. Первое место у вк – 13,6 млн постов. У телеграма 7,7 млн.

TGStat писал, что аудитория новостных телеграм-каналов особенно выросла. Суммарно до 24 февраля она росла на 200-400 тысяч человек, после – 3,5-5 млн в день.

Другой сервис с анализом данным соцсетей Mediscope совместно с РБК сделал большое исследование по трафику социальных сетей в последнее время. Вот выдержки по телеграму:

С 10 по 14 марта количество пользователей в России увеличилось с 35,7 млн человек до 47,3 млн.

Если говорить о ежедневной аудитории 12+ лет на мобильных устройствах и десктопах, то число увеличено на 46%.

По всей России отличаются и локальные успехи телеграма. Например, «Коммерсант» 11 марта отмечал рост популярности мессенджера в Челябинской области – пользователи там дают трафика в шесть раз больше, чем в Курганской области, которая расположена рядом. Или вот информации о росте телеграма в Удмуртии.

Но главное достижение телеграма – обход вотсапа по трафику в России. «Ведомости» пишут, что это случилось 20 марта. В среднем один пользователь в те сутки расходовал 101 Мб трафика, один пользователь востапа – 26 Мб. В пресс-службе «Билайна» прокомментировали эту информацию так: «Объем пользовательского трафика в нем на сегодня [напоминаем, что речь о 20 марта] в 15 раз больше, чем в вотсапе». Представители «Мегафона» говорили, что телеграм стал главным мессенджером России этой весной.