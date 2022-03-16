27 возможностей телеграма, которые вы не замечали
1. Из-за наплыва новых людей все стали получать уведомления, что кто-то из списка контактов зарегистрировался в телеграме. Отключить эти сообщения можно в уведомлениях.
2. Текстовые сообщение в телеграме можно отправить без звука и с отложенной датой.
3. В мобильной версии телеграма можно отправить собеседнику свою геопозицию.
4. Важная функция телеграма – папки с чатами. Можно сортировать разные чаты и папки по темам, добавить для наглядности в их названия эмодзи. Еще можно создать папку только с личными или новыми сообщениями.
5. Каждый чат позволяет настроить свою цветовую тему. Есть готовые шаблоны, но можно выбрать и свой цвет в настройках оформления (на мобильных устройствах).
6. Дополнительно обезопасить переписки можно через код-пароль («Настройки» → «Конфиденциальность»). Вы придумываете пароль и выбираете время для автоблокировки, после которого открыть чат без пароля нельзя.
7. Как сделать свой набор стикеров? Заходите в официальный бот телеграма, следуйте инструкциям (и не забудьте подготовить картинки!)
8. Одна из главных проблем телеграма – он быстро забивает память телефона. Все легко решается в самом телеграме: «Настройки» → «Данные и память» → «Использование памяти» → «Очистить кэш Telegram».
9. Настройки конфиденциальности позволяет скрыть ваше последнее нахождение онлайн. Также функция работает и под конкретных людей, которые не будут этого видеть.
10. Полезная фишка при отправке видео. Оставляйте тайм-код прямо в тексте сообщения (в формате 00:00). Цифры станут кликабельными.
11. Как сделать так, чтобы ваше имя не видели при пересылке сообщения: «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Пересылка сообщений».
12. Папка «Избранное» хранит не только нужные файлы и текст, но и имеет функцию напоминания. Перед отправкой сообщения нужно зажать кнопку отправки и нажать «Задать напоминание».
13. Гифки и ролики на ютубе можно находить, не покидая телеграм. Надо ввести @gif или @youtube, а потом свой запрос. Телеграм предложит результаты в том же окне переписки.
14. Двенадцать эмодзи дополнительно анимируются, если на них нажать после отправки.
15. В управлении каналом можно выбрать реакции для подписчиков. Или вообще их не включать.
16. В телеграме есть ограничения по каналам. Максимум можно создать восемь каналов или 500 приватных. И подписаться можно максимум на 500 каналов.
17. Для отдельных людей и чатов можно настроить свое звуковое уведомление: «Настройки» → «Уведомления и звуки» → «Исключения».
18. Текст в телеграме можно форматировать (жирный, курсив, подчеркивание, зачеркивание). И есть функция скрытого текста (например, для спойлера в фильме). Чтобы его увидеть, нужно коснуться текста.
19. В мобильной версии телеграма есть функция удаляющихся файлов. Перед отправкой фото или видео вы выбираете дату, когда файл должен удалиться для собеседника.
20. Хештеги в телеграме нужны, чтобы быстрее найти нужное сообщение по теме. Например, вы добавляете в сообщение #работа, потом нажимаете на хештег – и вы видите по порядку все сообщения с ним.
21. Как удалить свой аккаунт в телеграме? Для этого есть специальная страница. Вот тут.
22. Голосовые сообщения в телеграме воспроизводятся не через внешний динамик. Поэтому голосовые удобно слушать при других людях – чтобы услышать, нужно поднести телефон к уху.
23. В десктоп-версии можно настроить количество уведомлений, которые будут появляться на рабочем столе.
24. Как верифицировать свой телеграм-канал? Есть специальный бот, которому нужно отправить ссылку на вашу страницу в ютубе, фейсбуке, инстаграме или википедии. Но телеграм говорит, что верификация кроме галочки ничего не дает. И даже наоборот – после нее нельзя менять название канала и адрес ссылки.
25. Телеграм позволяет экономить трафик мобильного интернета. Чтобы настроить ограничения под себя, нужно зайти в «Настройки» → «Данные и память» → «Экономить трафик».
26. Если не хотите видеть кучу сообщений, а отписываться от канала не хочется, то его можно архивировать. Все архивированные каналы и диалоги будут в одном чате «Архив».
27. В телеграме можно добавить второй аккаунт на одно устройство. Например, чтобы разделить рабочее и личное пространство.