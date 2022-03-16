27 возможностей телеграма, которые вы не замечали

5. Каждый чат позволяет настроить свою цветовую тему. Есть готовые шаблоны, но можно выбрать и свой цвет в настройках оформления (на мобильных устройствах).

6. Дополнительно обезопасить переписки можно через код-пароль («Настройки» → «Конфиденциальность»). Вы придумываете пароль и выбираете время для автоблокировки, после которого открыть чат без пароля нельзя.

7. Как сделать свой набор стикеров? Заходите в официальный бот телеграма, следуйте инструкциям (и не забудьте подготовить картинки!)

8. Одна из главных проблем телеграма – он быстро забивает память телефона. Все легко решается в самом телеграме: «Настройки» → «Данные и память» → «Использование памяти» → «Очистить кэш Telegram».

9. Настройки конфиденциальности позволяет скрыть ваше последнее нахождение онлайн. Также функция работает и под конкретных людей, которые не будут этого видеть.