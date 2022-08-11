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50 необычных стикерпаков для телеграма
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Жизнь обычного лука
«Голубь с руками»
Якубович
«Жил-был пес»
Еда на любой вкус
Непонятное животное в тяжелых жизненных обстоятельствах
Кот-рецидивист
«Моаи Стоун»
«Приколдукты»
Типичный русский лес
Дерзкие змейки с руками
Всратые роботы
Коты фотографа Гарри Уиттера Фриса
Стикерпак Эрмитажа
Высоцкий
Уставшая яичница
«Для опаздывающих»
Петербургское метро
Гаджеты из 90-х
Dark Souls
«Теория элит»
Фрагменты старых комиксов
«Minimumizm». Жизнь худой девушки с черным лицом
«Тюлень Петя из Петербурга»
Просто человечек
«Прклятые эмоджи»
Типичные фразы, которые слышат дизайнеры
Необычные и хитрые обезьяны
Папка в разных эмоциональных состояниях
Летучая мышь Игнат
Цитаты из немого кино
Цитаты команды КВН «Федор Двинятин»
Женщина из мемного интервью про модный магазин
Любовь
Деньги
Средневековые гравюры от проекта «Страдающее Средневековье»
Бургеры
«Остап и друзья»
«Ржавое ведро»
«Милая печенька»
Видео-стикеры с Хасбиком на все случаи жизни
«Рыбы пытаются читать»
Лжедмитрий оправдыватся
«Отпечатик»
«Супрематизм»
«Страшные рыцари»
Мемы об удаленной работе
Странные рисунки
«Ловчий Физалиса»
Картины Нико Пиросмани
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