Что чувствуют люди, которые случайно стали мировыми звездами мемов

Актриса Сильвия Боттини рассказывала, что ее парень снимал стоковые фото. И в 2008 году он попросил ее поплакать рядом с храмом в Шанхае. Боттини узнала о популярности своего фото через три года – и сильно расстроилась.

Во-первых, потому что это стоковое фото использовали незаконно все подряд. К тому же, в момент фото она думала о смерти близкого человека. А фото люди подписывают в духе «Когда в салате мало заправки».

В будущем Боттини смирилась и пользуется славой при знакомстве: «На самом деле довольно забавно представлять себя людям в качестве мема. Все так рады слышать об этом – как будто у тебя есть суперсила!»