Что чувствуют люди, которые случайно стали мировыми звездами мемов
Девушка плачет над незначительными проблемами
Актриса Сильвия Боттини рассказывала, что ее парень снимал стоковые фото. И в 2008 году он попросил ее поплакать рядом с храмом в Шанхае. Боттини узнала о популярности своего фото через три года – и сильно расстроилась.
Во-первых, потому что это стоковое фото использовали незаконно все подряд. К тому же, в момент фото она думала о смерти близкого человека. А фото люди подписывают в духе «Когда в салате мало заправки».
В будущем Боттини смирилась и пользуется славой при знакомстве: «На самом деле довольно забавно представлять себя людям в качестве мема. Все так рады слышать об этом – как будто у тебя есть суперсила!»
Девочка-катастрофа
Фото сделано в 2005 году. Четырехлетняя Зои Рот загадочно улыбается отцу на фоне учебного пожара (там даже детям давали подержать шланг).
Рот говорит, что кайфует от мема – люди постоянно придумывают что-то оригинальное, снимают пародии. Часто ей присылают фотографии, как люди также улыбаются на фоне пожаров.
В 2021-м Рот продала мемное фото как NFT – и получила полмиллиона долларов: «Это был единственный способ взять контроль над мемом».
Брайан-неудачник
На самом деле парня зовут не Брайан (имя ему придумали на реддите), а Кайл Крейвен. Фото на реддите загрузил его друг, придумав так мем о неудачном парне: «Сдает экзамен по вождению — получает первое предупреждение о вождении в нетрезвом состоянии».
Крейвен потом узнал, что это его друг сделал узнаваемым, но не обиделся. Крейвен рекламировал McDonald's и суммарно заработал на меме (в том числе через NFT) больше $50 000.
История фото началась с того, что Крейвен натер лицо свитером, сделал глупую улыбку и сфотографировался для школьного журнала. Учителя попросили переделать, но было уже поздно.
Накуренный парень
Популярный мем начала десятых, где парень, похожий на Тарантино, от чего-то отказывается («Не хочу! Не буду!»), но потом заигрывающее смотрит на какую-то вещь. В англоязычном мире мем называют 10 Guy (10 – указание на высшую степень наркотического опьянения).
Только спустя 10 лет после популярности мема автор раскрыл личность. Коннор Синклер не уточнил, был ли он под кайфом – по его словам, фото сделано в отеле на Ибице, где не было кондиционера.
С помощью мема Синклер нашел девушку (она попросила фото – так и познакомились), но отказывался от рекламных предложений монетизировать мем:
«Честно говоря, я никогда не думал, что мем так долго продержится. Мне делали множество предложений по продвижению. От настольных игр до снеков. Я не соглашался, потому что думал, что людям будет все равно – и это было немного неискренне? Мем принадлежит всем, кто поделился и лайкнул его».
Think about it
Мем об абсурдных советах в духе: «Девушка может не следить за собой, если она ни в чем себя не подозревает»
Герой мема – актер Кайод Эвуми. В короткометражке BBC «С прошедшим» его герой много говорит о том, какая же у него умная девушка.
Эвуми рассказывает, что из-за мема его однажды позвали на роль, но в целом ничего не изменилось. «Я не обращаю на это никакого внимания. Меня это не раздражает. Я равнодушен к этому».
Очень напряженный парень
Это постановочный снимок, который 16-летний школьник Майкл МакГи сделал с подругой. Это фишка парня – так напрягаться, что надуваются вены.
МакГи говорит, что популярность мема периодически поднимается. Но тяжелее всего пришлось в первую волну:
«Через несколько месяцев однажды я проснулся, а мой телефон разрывался. Мне пришли сто сообщений и оповещений со всех соцсетей о том, что моя фотка везде в интернете. С тех пор, конечно, все уже немного поостыло, но я заметил, что недавно популярность стала возвращаться».
Успешный ребенок
Лэйни Гринер, мама 11-месячного Сэмми, сделала фото на пляже – и через год ребенок попал в рекламу, а Белый дом использовал мем, чтобы рассказать об успешной налоговой реформе.
Больше всего популярность помогла Сэмми, когда отцу требовались деньги на пересадку почки. Люди сразу пожертвовали нужную сумму, когда узнали, что мужчина – отец «успешного мальчика».
Сам Гринер (ему уже 15 лет) пока не рассказывал, как на него влияет популярность мема.
Озадаченная Хлоя
Еще один большой мем с ребенком. Кэтти Клем снимала видео, как ее дочки реагируют на поездку в Диснейленд. Одна девочка плакала, а другая сделала озадаченное лицо.
Клем рассказывала, что не понимала, как люди так быстро стали их узнавать: «И как они нашли мой номер?». Даже сейчас в Диснейленде их узнают, кричат и просят автографы, когда видят уже 10-летнюю Хлою. Ей нравится внимание – не отказывает в фотографиях и делает на них то самое лицо.
В 2021-м семья тоже пошла в NFT и выручила с мема $70 000. Деньги пойдут на образование девочек.