Как актеры плачут в кино: используют ментоловый карандаш, зевают, смотрят в пустоту и слушают угрозы режиссера

Какие техники используют актеры, чтобы заплакать: ментоловый карандаш, ни о чем не думать

Самый популярный способ вызвать слезы в кино – воспользоваться ментоловым карандашом, от которого сразу слезятся глаза. Но он скорее помогает. Актерам для полного погружения в роль все же приходится плакать по-настоящему.

Даже для топ-актеров часто это очень трудно. Анна Фэрис говорит, что легко заплачет в жизни, но перед камерами ловит ступор. Поэтому она все же использует ментоловый карандаш.

Дженнифер Лоуренс тоже признается – плачет для кино с трудом. Для слез она максимально открывает глаза и смотрит в одну точку.

Какие есть оригинальные способы? Актриса старого Голливуда Ширли Темпл рассказывала, что просто старалась ни о чем не думать. Она сыграла много ролей ребенком, где ей приходилось плакать. Самый верный метод это сделать – просто отключить все мысли и простоять так минуту.

Джеки Купер вспоминал, что тоже не мог заплакать, когда ему было девять лет. Тогда режиссер фильма «Скиппи» Норман Торог пообещал, что если он не заплачет, то убьет его собаку.