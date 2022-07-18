Как актеры плачут в кино: используют ментоловый карандаш, зевают, смотрят в пустоту и слушают угрозы режиссера
Распространенный вопрос актерам: как вы можете быстро заплакать по требованию режиссера? Это делается с помощью какого-то средства или актеры обучаются?
Единого ответа нет. Актеры по-разному заставляют себя плакать и рыдать для кино.
Какие техники используют актеры, чтобы заплакать: ментоловый карандаш, ни о чем не думать
Самый популярный способ вызвать слезы в кино – воспользоваться ментоловым карандашом, от которого сразу слезятся глаза. Но он скорее помогает. Актерам для полного погружения в роль все же приходится плакать по-настоящему.
Даже для топ-актеров часто это очень трудно. Анна Фэрис говорит, что легко заплачет в жизни, но перед камерами ловит ступор. Поэтому она все же использует ментоловый карандаш.
Дженнифер Лоуренс тоже признается – плачет для кино с трудом. Для слез она максимально открывает глаза и смотрит в одну точку.
Какие есть оригинальные способы? Актриса старого Голливуда Ширли Темпл рассказывала, что просто старалась ни о чем не думать. Она сыграла много ролей ребенком, где ей приходилось плакать. Самый верный метод это сделать – просто отключить все мысли и простоять так минуту.
Джеки Купер вспоминал, что тоже не мог заплакать, когда ему было девять лет. Тогда режиссер фильма «Скиппи» Норман Торог пообещал, что если он не заплачет, то убьет его собаку.
Дэниел Рэдклифф вспоминал, что больше всего ему приходилось плакать во время съемок драмы «Убей своих любимых». У него не получалось заплакать «по команде» – и тогда Рэдклифф вспомнил совет Гари Олдмэна – отчетливо вспомнить личные события, которые вызывают переживания:
«Там были самые настоящие слезы. Когда это впервые происходит с тобой на съемочной площадке, полной людей… Даже если ты делаешь все от лица своего персонажа, в данный момент это все равно только ты».
Но не все для слез вспоминают драматичные события. Эми Адамс рассказывала, что ее во время съемок растрогала история дочки, которая расстроилась, что в Калифорнии будет закрыт завод по производству соусов.
Но есть актеры, которые могут заплакать просто так. Брайс Даллас Ховард показала в вечернем шоу, как это сделать. Пока Конан О'Брайен рассказывал пустяковую историю о поездке в магазин, Ховард вдруг начала рыдать.
Она говорит, что это дело техники – нужно поднимать небо, как будто зеваешь.
Никита Михалков объясняет, что для слез не нужно вспоминать что-то особенное или использовать карандаш – надо лишь знать, как работает диафрагма.
«Сколько актеров знает, что слезы на сцене — это не воспоминание о грустном, а умение управлять своей диафрагмой? Это техника, это надо знать и уметь. Актриса, которую после каждого спектакля, где она должна плакать, отвозят в больницу, это не актриса, а больной человек».
Как специально и быстро заплакать: зевать, пить воду, не моргать
Актриса Хелен Миррен в своем мастер-классе объясняет, что для появления резких слез есть несколько приемов.
😭 Много зевайте. И вы не заметите, как быстро ваши глаза увлажнятся.
😭 Пейте много воды – это помогает увлажнить организм.
😭 Не моргайте хотя бы полминуты.
😭 Сделайте несколько неглубоких вдохов в верхней части груди. Обычно так организм реагирует на стресс и может ответить слезами.
😭 Самый очевидный совет – смотреть на разрезанный лук.
Также Миррен дает психологические советы актерам:
😢 Подумайте, как история персонажа связана с вашей жизнью. Вспомните грустные моменты, которые бы вас объединяли с героем.
😢 Составьте плейлист из самых грустных песен, которые заставляют вас рыдать. И слушайте, когда надо заплакать.
😢 Пересмотрите трогательную сцену из фильма или перечитайте стихотворение, которое заставляет прослезиться.
😢 Ключевой совет – вживайтесь в персонажа. Если сценарий сильный, то заплачете без всяких техник и советов.