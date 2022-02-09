История видео «Идущий к реке» – золотой классики рунета: кому оно адресовано, почему автор называет себя Дур-Дачник и как живет
Он в своем познании настолько преисполнился, что как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживает на триллионах и триллионах таких же планет, понимаете?
В сентябре 2015-го на ютубе появилось видео «Идущий к реке» – четырехминутный монолог мужчины, который идет по полю и снимает себя на телефон. Оно быстро стало вирусным: разошлось на цитаты, мемы, отсылки. И сейчас это просто классика культуры русского интернета.
Это видео снял Сергей Симаков. Он ведет канал «Серж Дур-Дачник» с 2012 года, но популярным стал как раз после «Идущего к реке».
Как появилось то видео – на самом деле там не гнев, а эйфория
Серж записал его 29 сентября 2015 года, идя вдоль реки Кубань – в районе Марьинской станицы. В тот день он прошел 70-80 километров. Вышел с утра, а к вечеру зарядился энергий – и выплеснул ее на видео, записав этот монолог. Об этом он рассказывал и в интервью, и несколько раз у себя на канале (мы не можем дать ссылки, потому что в видео есть мат).
«Это была импровизация, экспромт. На волне вдохновения от ходьбы, такая эйфория ходока. Настроение было прекрасное, *** [пофигизм] такой. Я вообще часто, когда ухожу в поля, накричусь там, наматерюсь, всякие вот такие монологи наговорю сам с собой.
У меня таких монологов в жизни тысячи было. А этот стал известным, потому что я его снял. Были еще круче, которые не на камеру. Я могу так кричать, такие вещи говорить, что аж голос срываю, изыдие настоящее.
Я часто бываю в таких тонусных состояниях. Вот потренируюсь на турниках – и то же самое начинается. Прет. Я гиперактивен, у меня специфический состав нейромедиаторов. Кто пребывает в труде или в спорте – меня поймут. Когда ты либо после мощной тренировки, либо яму выкопал, кладку кирпича выложил, дров нарубил полкамаза – и тебя прет, кажется, что море по колено, горы по плечо. Это нормальное состояние повышенной энергии для любого человека, который занимается физическим трудом или спортом. Плюс у меня это сочетается с тем, что я говорун. Для меня моя повышенная говорливая рефлексия – это данность.
Это была просто эмоция, которая выплеснулась. Я не искал славы этим видео, я его просто снял и выложил».
Кому посвящено то видео? В чем его идея?
В одном из интервью Серж сказал, что для видео был триггер – человек, который на тот момент козырял перед ним деньгами и возможностями их заработать. Но и в том интервью, и во всех остальных рассказах об «Идущем к реке» он говорит: все-таки это был диалог с самим собой.
«Оно адресовано самому по себе, своему эго. Это разговор освободившегося от эго существа, идущего к реке, к той алчной стороне, которая желает поработить и сожрать весь мир, заработать все деньги.
Это триумф свободы и взлет в бесконечность. Воспевание свободы. С другой стороны, это типичное оправдание своей ничтожности. Показатель моей слабости. Монолог показывает, что я хочу денег, девушек, яхты – но не могу этого добиться. Потому что конченый слабак и конченая срань. Я расписался в своей ничтожности.
Получается так. С одной стороны – возвышенная свобода. С другой – оправдание собственной ничтожности. Это полярные структуры, но вместе они имеют абсолютную формулу воздействия. Поэтому видео касается каждого, потому что каждый одновременно стремится к свободе и оправдывает свою ничтожность.
А посередине между этих двух полярностей – то, что называется, каждому свое. У всех своя дорога и нужно идти именно по ней. И символично, что я шел в видео по дороге, своим путем, один».
Кто такой Серж Дур-Дачник: работает руками, зарабатывает на донатах, живет один в квартире детства
Серж – это Сергей. Дур – это дурак. Дачник – призвание по жизни. Он объясняет, что дурак – это вольномыслящий человек, который в своих мыслях отдается эмоциям, а не разуму. И Серж считает себя таким. И говорит, что в слове дурак есть «ура» в основе слова – что ему очень нравится.
Дачник – потому что Серж с детства большой любитель работы руками, в поле или в хозяйстве. И сейчас у него две работы: 1) он видео-блогер – зарабатывает на стримах и в соцсетях 2) он разнорабочий в бригаде. Говорит, что кайфует от обеих работ. И обе считает призваниями, потому что у него две главные потребности и страсти: работать руками и говорить.
На ютуб-канале у него 151 тысяча подписчиков и 354 видео. В основном это нарезки из его стримов, которые он проводит практически каждую неделю. На начало апреля 2022 года он провел уже 208 прямых эфиров.
Серж практически всегда проводит их в одном и том же месте – на фоне штор в своей квартире. В одной и той же белой майке. И всегда в трусах. Он рассказывал, что живет один. В квартире, в которой вырос – он съезжал от родителей, но сейчас вернулся туда же. Она обустроена ровно так же, как и в его детстве.
У Сержа есть и второй канал на ютубе – там 65 тысяч подписчиков и 515 видео. На нем он публикует видео с улицы. Как он просто где-то идет и размышляет. Или, как он работает, занимается спортом, тягает камни. Также у Сержа есть страница ВК – там можно посмотреть его фотографии, записи на стене, плейлист.
Секреты Сержа и три главных правила жизни
«Я никогда не принимал наркотики. Алкоголь пробовал, но он не нравится, он отравляет. Табак попробовал один раз – что за гадость? Я вообще очень брезгую всем этим.
Кто сказал, что только веществами можно вызывать всплеск мыслей и энергии? Мой секрет в том, что я очень люблю солнце. С малых лет люблю находиться на улице, когда оно печет. У меня часто были ожоги головы – вот настолько. Видимо, излучения солнца, его электромагнетизм так на меня действуют. Это все же звездная радиация.
Второй секрет – гиперактивность и любви к труду. Обожаю полоть, что-то потаскать, дрова порубить. Меня прет от этого, происходит выброс дофаминов.
Третий секрет – уединение. Чувство момента, что ты центр вселенной . Его можно почувствовать только наедине. Я могу разговаривать с солнцем, с облаками, со всем. Со вселенной. И это везде можно делать – даже в туалете. А когда ты с кем-то, не один, сложно достичь растворения в природе и вселенной.
У меня есть три главных правила моей жизни, которые я для себя вывел. Они суровые, но я их придерживаюсь:
- Полагайся лишь на себя. Причина всех радостей и страданий – в тебе самом.
- Правило шести «не»: не верь, не бойся, не проси, не доверяй, не жди, не надейся.
- Никогда себя не жалей. Стоит только дать себе жалость – все сразу рассыпается».
Полный текст видео «Идущий к реке» – просто нам приятно, что где-то на «Голе» он есть
«***, да мне *** [все равно] на тебя, ***, слушай. Какая у тебя там тачка, ***, квартиры, срачки там, ***, яхты, все. Мне *** [все равно], хоть там «Бэнтли», хоть, ***, ***, «Майбах», хоть «Роллс-Ройс», хоть «Бугатти», ***, хоть стометровая яхта. Мне на это насрать, понимаешь? Сколько ты там, кого *** [трахаешь], каких баб, каких вот этих самок шикарных или атласных, ***, в космос ты летишь, мне на это насрать, понимаешь?
Я, ***, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет, ***, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, ***: покоя и умиротворения. И вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри: хоть вглубь – в бесконечно малое, хоть ввысь – бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своим вот этим. ***, иди, суетись дальше: то твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы. Он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь?
Я как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный, который на этой планете от ее самого зарождения. Еще когда только Солнце только-только сформировалось как звезда. И вот это газопылевое облако после взрыва Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало формировать вот эти коацерваты планеты, понимаешь, я на этой Земле уже как будто почти пять миллиардов лет, ***, живу и знаю вдоль и поперек этот весь мир, а ты мне какие-то...
Мне *** [все равно] на твои тачки, на твои, ***, ***, яхты, на твои квартиры, там, на твое благо. Я был на этой планете бесконечным множеством: и круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче всех великих, понимаешь, был. А где-то был конченым говном, еще хуже, чем здесь. Я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше подобен растению, где-то я больше был подобен птице, там, червю, где-то был просто сгусток камня, это все есть душа, понимаешь? Она имеет грани подобия совершенно многообразные, бесконечное множество. Но тебе этого не понять, поэтому ты езжай себе, ***.
Мы в этом мире как бы живем разными ощущениями и разными стремлениями, соответственно, разное наше и место, разное и наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки, чтоб были у тебя, и все самые лучше самки, чтобы раздвигали ноги перед тобой, чтобы раздвигали перед тобой щели шиворот-навыворот, ***, как ковер, это самое, раскрывали, растлевали, растлали, и ты их чтобы *** [совокуплял] до посинения, докрасна, вон, как Солнце закатное. И чтоб на лучших яхтах и на самолетах летал. И кончал прямо с иллюминатора, и делал все, что только в голову могло прийти и не прийти. Если мало идей, обращайся ко мне, я тебе на каждую твою идею предложу сотню триллионов, как все делать.
Ну а я все, я иду, как глубокий старец, узревший вечное, прикоснувшийся к божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное. И который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во все и во вся, понимаешь.
Вот и все, в этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием, а ты идешь преисполняться в гранях каких-то, вот и вся разница, понимаешь. Ты не зришь в это вечное бесконечное, оно тебе не нужно. Ну, зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбящий, или муравей, который очень активен в своей стезе. Поэтому давай, наши пути здесь, конечно, имеют грани подобия, потому что все едино, но я-то тебя прекрасно понимаю, а вот ты меня – вряд ли. Потому что я как бы тебя в себе содержу всю твою природу, она составляет одну маленькую там песчиночку, от того что есть во мне, вот и все. Поэтому давай, ступай, езжай, а я пошел наслаждаться, ***, ***, прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки.
Все, ***-бороздуй, и я *** [пошел], ***» .