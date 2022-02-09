История видео «Идущий к реке» – золотой классики рунета: кому оно адресовано, почему автор называет себя Дур-Дачник и как живет

У меня есть три главных правила моей жизни, которые я для себя вывел. Они суровые, но я их придерживаюсь:

Полагайся лишь на себя. Причина всех радостей и страданий – в тебе самом. Правило шести «не»: не верь, не бойся, не проси, не доверяй, не жди, не надейся. Никогда себя не жалей. Стоит только дать себе жалость – все сразу рассыпается».

Полный текст видео «Идущий к реке» – просто нам приятно, что где-то на «Голе» он есть

«***, да мне *** [все равно] на тебя, ***, слушай. Какая у тебя там тачка, ***, квартиры, срачки там, ***, яхты, все. Мне *** [все равно], хоть там «Бэнтли», хоть, ***, ***, «Майбах», хоть «Роллс-Ройс», хоть «Бугатти», ***, хоть стометровая яхта. Мне на это насрать, понимаешь? Сколько ты там, кого *** [трахаешь], каких баб, каких вот этих самок шикарных или атласных, ***, в космос ты летишь, мне на это насрать, понимаешь?

Я, ***, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет, ***, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, ***: покоя и умиротворения. И вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри: хоть вглубь – в бесконечно малое, хоть ввысь – бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своим вот этим. ***, иди, суетись дальше: то твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы. Он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь?

Я как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный, который на этой планете от ее самого зарождения. Еще когда только Солнце только-только сформировалось как звезда. И вот это газопылевое облако после взрыва Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало формировать вот эти коацерваты планеты, понимаешь, я на этой Земле уже как будто почти пять миллиардов лет, ***, живу и знаю вдоль и поперек этот весь мир, а ты мне какие-то...

Мне *** [все равно] на твои тачки, на твои, ***, ***, яхты, на твои квартиры, там, на твое благо. Я был на этой планете бесконечным множеством: и круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче всех великих, понимаешь, был. А где-то был конченым говном, еще хуже, чем здесь. Я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше подобен растению, где-то я больше был подобен птице, там, червю, где-то был просто сгусток камня, это все есть душа, понимаешь? Она имеет грани подобия совершенно многообразные, бесконечное множество. Но тебе этого не понять, поэтому ты езжай себе, ***.

Мы в этом мире как бы живем разными ощущениями и разными стремлениями, соответственно, разное наше и место, разное и наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки, чтоб были у тебя, и все самые лучше самки, чтобы раздвигали ноги перед тобой, чтобы раздвигали перед тобой щели шиворот-навыворот, ***, как ковер, это самое, раскрывали, растлевали, растлали, и ты их чтобы *** [совокуплял] до посинения, докрасна, вон, как Солнце закатное. И чтоб на лучших яхтах и на самолетах летал. И кончал прямо с иллюминатора, и делал все, что только в голову могло прийти и не прийти. Если мало идей, обращайся ко мне, я тебе на каждую твою идею предложу сотню триллионов, как все делать.

Ну а я все, я иду, как глубокий старец, узревший вечное, прикоснувшийся к божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное. И который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во все и во вся, понимаешь.

Вот и все, в этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием, а ты идешь преисполняться в гранях каких-то, вот и вся разница, понимаешь. Ты не зришь в это вечное бесконечное, оно тебе не нужно. Ну, зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбящий, или муравей, который очень активен в своей стезе. Поэтому давай, наши пути здесь, конечно, имеют грани подобия, потому что все едино, но я-то тебя прекрасно понимаю, а вот ты меня – вряд ли. Потому что я как бы тебя в себе содержу всю твою природу, она составляет одну маленькую там песчиночку, от того что есть во мне, вот и все. Поэтому давай, ступай, езжай, а я пошел наслаждаться, ***, ***, прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки.

Все, ***-бороздуй, и я *** [пошел], ***» .