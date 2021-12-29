«А я думала, сова». Автор видео спустя восемь лет нашел бабушку из мемов – и хочет снять о ней документалку
Вирусный хит ютуба конца 2013 года – странное и короткое видео.
Мужчина снимает себя на камеру и тут его окликает женщина: «Эй, иди сюда». И дальше случился великий диалог:
- Что это у тебя?
- Камера
- Ааа, а я думала, сова
Ролик распространился с помощью Макса +100500, других обзорщиков и пародий.
Но самое забавное, что ролик завирусился в тиктоке спустя семь лет.
Пародия на ТНТ.
И даже версия в Minecraft.
И спустя восемь лет автор нашел ту самую бабушку! И она в той же красной шапке. Видео можно посмотреть в телеграм-канале Mash.
Автор видео – режиссер Байбулат Батуллин – показывает бабушке видео и спрашивает: «Это вы были в казанском парке «Эрмитаж»?»
Она подтвердила!
Об истории видео Батуллин рассказал в подкасте комика Гарика Оганисяна «Реаниматрица».
В 2013-м Батуллину было 20 лет. После съемок «Сокровища О.K» (есть даже обзор BadComedian’a) он записывал для продюсера комментарий для документалки о фильме:
«Я целый день себя снимал, авторы просили, чтобы было молодежно. Я два часа косноязычно отвечал на два вопроса. Я был уставший, замерз, и вот произошла эта сценка. Я не сильно обратил внимание. Потом на монтаже я обратил внимание и сказал продюсерам: «Может, использовать в промо?»
Продюсеры выложили ролик на ютуб, но просмотров не было полгода. Потом ролик завирусился через паблик вконтакте «Злой школьник» – туда его отправил знакомый Батуллина.
Еще Батуллин говорит, что отправлял это видео как резюме в продюсерские компании – как будто он может делать постановочные вирусные ролики.
Сейчас Батуллин хочет снять о бабушке документальный фильм. Нашел он ее после звонка знакомого, который попросил не раскрывать, что это он дал контакты: «У бабушки веселая семейка».