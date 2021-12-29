мир
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«А я думала, сова». Автор видео спустя восемь лет нашел бабушку из мемов – и хочет снять о ней документалку

3 часа назад

Вирусный хит ютуба конца 2013 года – странное и короткое видео.

Мужчина снимает себя на камеру и тут его окликает женщина: «Эй, иди сюда». И дальше случился великий диалог:

- Что это у тебя?

- Камера

- Ааа, а я думала, сова

Ролик распространился с помощью Макса +100500, других обзорщиков и пародий.

Но самое забавное, что ролик завирусился в тиктоке спустя семь лет. 

@arkin9292
@igorian_today

Пародия на ТНТ.

@ovrshow_tnt

И даже версия в Minecraft.

И спустя восемь лет автор нашел ту самую бабушку! И она в той же красной шапке. Видео можно посмотреть в телеграм-канале Mash

Автор видео – режиссер Байбулат Батуллин – показывает бабушке видео и спрашивает: «Это вы были в казанском парке «Эрмитаж»?»

Она подтвердила!

Об истории видео Батуллин рассказал в подкасте комика Гарика Оганисяна «Реаниматрица».

В 2013-м Батуллину было 20 лет. После съемок «Сокровища О.K» (есть даже обзор BadComedian’a) он записывал для продюсера комментарий для документалки о фильме:

«Я целый день себя снимал, авторы просили, чтобы было молодежно. Я два часа косноязычно отвечал на два вопроса. Я был уставший, замерз, и вот произошла эта сценка. Я не сильно обратил внимание. Потом на монтаже я обратил внимание и сказал продюсерам: «Может, использовать в промо?»

Продюсеры выложили ролик на ютуб, но просмотров не было полгода. Потом ролик завирусился через паблик вконтакте «Злой школьник» – туда его отправил знакомый Батуллина. 

Еще Батуллин говорит, что отправлял это видео как резюме в продюсерские компании – как будто он может делать постановочные вирусные ролики.

Сейчас Батуллин хочет снять о бабушке документальный фильм. Нашел он ее после звонка знакомого, который попросил не раскрывать, что это он дал контакты: «У бабушки веселая семейка».

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