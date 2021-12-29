«А я думала, сова». Автор видео спустя восемь лет нашел бабушку из мемов – и хочет снять о ней документалку

Об истории видео Батуллин рассказал в подкасте комика Гарика Оганисяна «Реаниматрица».

В 2013-м Батуллину было 20 лет. После съемок «Сокровища О.K» (есть даже обзор BadComedian’a) он записывал для продюсера комментарий для документалки о фильме:

«Я целый день себя снимал, авторы просили, чтобы было молодежно. Я два часа косноязычно отвечал на два вопроса. Я был уставший, замерз, и вот произошла эта сценка. Я не сильно обратил внимание. Потом на монтаже я обратил внимание и сказал продюсерам: «Может, использовать в промо?»

Продюсеры выложили ролик на ютуб, но просмотров не было полгода. Потом ролик завирусился через паблик вконтакте «Злой школьник» – туда его отправил знакомый Батуллина.

Еще Батуллин говорит, что отправлял это видео как резюме в продюсерские компании – как будто он может делать постановочные вирусные ролики.

Сейчас Батуллин хочет снять о бабушке документальный фильм. Нашел он ее после звонка знакомого, который попросил не раскрывать, что это он дал контакты: «У бабушки веселая семейка».