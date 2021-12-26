Дружко вернулся на ютуб – в новом видео он десять часов благодарит каждого из двух миллионов подписчиков и смотрит сериал «Клон»
Главный камбэк года? Оксимирон? Возможно, да. Побочный камбэк в 2021-м? Сергей Дружко на ютубе? Да, возможно. Дружко – известный телеведущий, автор популярной передачи «Необъяснимо, но факт».
Последний выпуск его «Дружко Шоу» вышел четыре года назад. По состоянию на 26 декабря у него 2,05 млн подписчика на канале. И четыре видео:
1. «Дружко Шоу #1» – 17 млн просмотров.
2. «ШОК!!! ДРУЖКО ГРОХНУЛИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ!!!» – 10 млн просмотров.
3. Дружко Шоу #3» – 9,2 млн просмотров.
4. Дружко Шоу #2» – 1,6 млн просмотров.
И в этот день он камбэкнулся на платформе – выпустил новый ролик.
Это видео называется «ДРУЖКО ШОУ| Очень странный год | 10 часов» и идет оно 10 часов. За пять часов в открытом (текст пишется в 26.12 в районе 20:00 по московскому времени) видео набрало 81 тысячу просмотров.
Что есть в нем:
🎥 30-минутное вступление. В нем Дружко подвел итоги года вместе с гостями и коллегами.
🎥 Спустя 30 минут Дружко сказал: «Ну что же. Вступление моего выпуска закончено. Переходим к основной части моего новогоднего шоу. Сейчас на моем канале 2 миллиона 50 тысяч человек. И я хотел бы поблагодарить поименно каждого своего подписчика, который остался на моем канале. А именно. Огромное спасибо: …».
На этом моменте Дружко начал перечислять ники подписчиков. Зачитывал сам:
Помогал коллега:
Возвращение Дружко:
Перформанс с заставкой из «Звездных войн».
Была даже аналитика выступления Дружко: «Определенно поднатаскан Сергей. Умеет произноить ники».
Снова помощь для Дружко.
Дружко в какой-то момент заказал покушать.
«Сергей, спасибо вам большое за помощь. С вами приятно работать».
Дальше Дружно отвлекался на просмотр сериала «Клон» («любимый сериальчик») и больше часа смотрел его. После этого он продолжил перечисление фамилий.
На 09:55:21 он сказал: «Я забыл дома выключить утюг. Но это неправда. На самом деле я просто *** [устал]. Спасибо всем за внимание, извините те, кого не успел назвать. Но мне пора домой к детям. С наступающим»