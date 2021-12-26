Дружко вернулся на ютуб – в новом видео он десять часов благодарит каждого из двух миллионов подписчиков и смотрит сериал «Клон»

Это видео называется «ДРУЖКО ШОУ| Очень странный год | 10 часов» и идет оно 10 часов. За пять часов в открытом (текст пишется в 26.12 в районе 20:00 по московскому времени) видео набрало 81 тысячу просмотров.

Что есть в нем:

🎥 30-минутное вступление. В нем Дружко подвел итоги года вместе с гостями и коллегами.

🎥 Спустя 30 минут Дружко сказал: «Ну что же. Вступление моего выпуска закончено. Переходим к основной части моего новогоднего шоу. Сейчас на моем канале 2 миллиона 50 тысяч человек. И я хотел бы поблагодарить поименно каждого своего подписчика, который остался на моем канале. А именно. Огромное спасибо: …».

На этом моменте Дружко начал перечислять ники подписчиков. Зачитывал сам: