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#Авангард #КХЛ #Хоккей

Билл Гейтс, Хабиб и порноактер Джонни Синс поддерживают «Авангард». Да, это новый разрыв их ютуб-канала

02 марта, 14:15

«Авангард» выпустил видео, в котором Джо Байден, Хабиб, Илон Маск, Билли Айлиш, Ким Кардашьян, порноактер Джонни Синс и другие звезды поддерживают клуб перед играми плей-офф КХЛ.

Например, Джонни Синс говорит:

«Желаю вам в этом плей-офф получить такое же удовольствие, какое я получаю от своей работы. Просто представьте на месте злых бородатых соперников тех, с кем работаю я – и как следует отжарьте их! Уверен, результат будет налицо!»

Илон Маск: «Недавно я потерял 15 миллионов. Все из-за долбанного биткоина. Вот бы найти валюту, которая была бы стабильна, как оборона «Авангарда».

Хабиб: «Я буду болеть за «Авангард». Могу сказать, что традиция не брить бороду во время ответственных поединков действительно работает. Я ношу свою бороду с трех лет и ни разу не проиграл».

Грета Тунберг: «Я буду за вами следить в течение всего плей-офф. Я должна быть в школе, но я буду на трибуне в Балашихе».

Билл Гейтс: «КХЛ – лучшая организация в мире. Они совершенно спокойно относятся к чипированию. У них тут и форма чипирована, и шайбы чипированы. Красота».

Естественно, это шутка. Известный в юморе прием – поверх иностранной речи говорить так, будто это ее перевод. 

«Авангард» – самый веселый на ютубе клуб КХЛ.

Например, они странными попытками сделать крутое видео высмеяли пафосные ролики других клубов. 

Еще «Аванагард» использует проверенные ютуб-форматы: лигу плохих шуток, челленджи, «иностранцы смотрят русские видео».

А вот видео, где за «Авангард» действительно болеет звезда. Ольга Бузова однажды пришла на игру.

Еще за клуб приходил болеть актер Александр Петров. 

А Жозе Моуринью на одном из матчей делал первое вбрасывание. После чего эпично упал. 

Сейчас клуб играет не в Омске, где строится новая арена, а в Балашихе. Поэтому клубу было важно создать новый имидж через разрывные соцсети и приглашение звезд:

«В 2022 году команда вернется в Омск, сейчас основная часть болельщиков вынуждена наблюдать за командой удаленно, поэтому лучшее решение – ставка на диджитал. 

Еще был нужен кардинально новый подход к контенту спортивной команды. Отход от сухой подачи, наши соцсети – живая площадка для общения болельщиков, наполненная интересным контентом – веселым, шуточным, смелым, острым и самоироничным».

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