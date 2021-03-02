Билл Гейтс, Хабиб и порноактер Джонни Синс поддерживают «Авангард». Да, это новый разрыв их ютуб-канала

Например, Джонни Синс говорит:

«Желаю вам в этом плей-офф получить такое же удовольствие, какое я получаю от своей работы. Просто представьте на месте злых бородатых соперников тех, с кем работаю я – и как следует отжарьте их! Уверен, результат будет налицо!»

Илон Маск: «Недавно я потерял 15 миллионов. Все из-за долбанного биткоина. Вот бы найти валюту, которая была бы стабильна, как оборона «Авангарда».

Хабиб: «Я буду болеть за «Авангард». Могу сказать, что традиция не брить бороду во время ответственных поединков действительно работает. Я ношу свою бороду с трех лет и ни разу не проиграл».

Грета Тунберг: «Я буду за вами следить в течение всего плей-офф. Я должна быть в школе, но я буду на трибуне в Балашихе».

Билл Гейтс: «КХЛ – лучшая организация в мире. Они совершенно спокойно относятся к чипированию. У них тут и форма чипирована, и шайбы чипированы. Красота».

Естественно, это шутка. Известный в юморе прием – поверх иностранной речи говорить так, будто это ее перевод.