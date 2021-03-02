Билл Гейтс, Хабиб и порноактер Джонни Синс поддерживают «Авангард». Да, это новый разрыв их ютуб-канала
«Авангард» выпустил видео, в котором Джо Байден, Хабиб, Илон Маск, Билли Айлиш, Ким Кардашьян, порноактер Джонни Синс и другие звезды поддерживают клуб перед играми плей-офф КХЛ.
Например, Джонни Синс говорит:
«Желаю вам в этом плей-офф получить такое же удовольствие, какое я получаю от своей работы. Просто представьте на месте злых бородатых соперников тех, с кем работаю я – и как следует отжарьте их! Уверен, результат будет налицо!»
Илон Маск: «Недавно я потерял 15 миллионов. Все из-за долбанного биткоина. Вот бы найти валюту, которая была бы стабильна, как оборона «Авангарда».
Хабиб: «Я буду болеть за «Авангард». Могу сказать, что традиция не брить бороду во время ответственных поединков действительно работает. Я ношу свою бороду с трех лет и ни разу не проиграл».
Грета Тунберг: «Я буду за вами следить в течение всего плей-офф. Я должна быть в школе, но я буду на трибуне в Балашихе».
Билл Гейтс: «КХЛ – лучшая организация в мире. Они совершенно спокойно относятся к чипированию. У них тут и форма чипирована, и шайбы чипированы. Красота».
Естественно, это шутка. Известный в юморе прием – поверх иностранной речи говорить так, будто это ее перевод.
«Авангард» – самый веселый на ютубе клуб КХЛ.
Например, они странными попытками сделать крутое видео высмеяли пафосные ролики других клубов.
Еще «Аванагард» использует проверенные ютуб-форматы: лигу плохих шуток, челленджи, «иностранцы смотрят русские видео».
А вот видео, где за «Авангард» действительно болеет звезда. Ольга Бузова однажды пришла на игру.
Еще за клуб приходил болеть актер Александр Петров.
А Жозе Моуринью на одном из матчей делал первое вбрасывание. После чего эпично упал.
Сейчас клуб играет не в Омске, где строится новая арена, а в Балашихе. Поэтому клубу было важно создать новый имидж через разрывные соцсети и приглашение звезд:
«В 2022 году команда вернется в Омск, сейчас основная часть болельщиков вынуждена наблюдать за командой удаленно, поэтому лучшее решение – ставка на диджитал.
Еще был нужен кардинально новый подход к контенту спортивной команды. Отход от сухой подачи, наши соцсети – живая площадка для общения болельщиков, наполненная интересным контентом – веселым, шуточным, смелым, острым и самоироничным».