Как мошенники уводят телеграм-каналы и что делать для защиты

В начале этого года мошенники украли два спортивных телеграм-канала. Один – казахстанского журналиста Айдына Кожахмета («Kozhakhmet inside»). Второй – блогера, который пишет о «Спартаке» («ПроСпартак by maksspartak»).

Обоих обманул человек под видом менеджером крупного букмекера.

Айдын Кожахмет потерял телеграм-аккаунт, где у него было два канала суммарно на 4000 подписчиков. Вот его история для «Гола»:

«Мошенник был очень убедителен. Мы вели переговоры пять дней. Он запрашивал полную статистику моего канала. Сильно настаивал на предоставлении графика размещения постов на месяц вперед, с точными датами и временем. О сумме мы тоже торговались. Он делал вид, что параллельно общается с руководством.

Летом я вел переговоры с реальными менеджерами этого букмекера. Тогда мы не пришли к соглашению отложили разговор на полгода. И тут как бы полгода прошло. Мелькнула в голове мысль, что это логичное продолжение тех переговоров.

Я вообще не подозревал, что аккаунт в телеграме возможно взломать. Никогда о подобном не слышал. Наивно полагал, что это самый защищенный мессенджер в мире, раз спецслужбы России не смогли его заблокировать.

Сначала сильно расстроился. Была мысль, что это заказ, ведь на моем канале часто бывает критика в адрес некоторых клубов, людей, федерации. Но внутренне я понимал, что это здесь не причем. Смущала лишь отсутствие активности на канале в первые сутки.