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#Телеграм

25 хороших телеграм-каналов

18 июня, 19:00

Роскомнадзор официально разблокировал телеграм. Пора подписаться на лучшие каналы о спорте. Вот общий выбор редакции «Гола».

 

Фалькао не приехал 

Неожиданные находки в спорте. Если что-то интересное случится в МЛС или чемпионате Греции, то тут же там появится.

Семнадцатый номер 

Канал автора «Гола» Валеры (не Валерия!) Полевикова – смесь тактики, персонажных историй и воспоминаний о казахстанском детстве.

NapoliMania 

Когда клубный канал глубоко погружает в жизнь команды и города.

овечкин и седины 

Лучший канал про хоккей.  Истории, приколы и анализ речи Романа Ротенберга.   

ДжанлукаЛападула 

Максимальное погружение в итальянский футбол. 

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Zefir Basketball 

Канал автора «Гола» Егора Бобко. Въедливый разбор НБА через аналитику и подкасты.

ФрансФутбол 

Место, где французский футбол не ограничивается «ПСЖ».

Извините, пирожки 

Канал + подкаст, где футбол = еда, география и культура. 

Мог Дома Сидеть

Сердце фанатского колорита. 

Эпицентр 

Главная фишка этого канала – переводы американских подкастов об НХЛ.

Перехват 

Пруфы, что баскетбол живет не только в НБА, но и в Европе. И киношные истории там тоже случаются.

imago-images.de / Global Look Press

Городницкий

Самый хлесткий авторский канал о спорте и медиа.

Сухой лист

Футбол (в основном, итальянский) через лонгриды. 

Футбольная картография

Как и где ходят на футбол – через карты и графики.

Blocknote

Отец всех тактических площадок.

imago-images.de / Global Look Press

Незнайка на Нуле 

Авторские колонки, где спорт переплетается с культурой и безумием современности. 

Аналитика Глебчика

Глеб Чернявский. «Спартак». Русский футбол

Пас, Кавказ!

Истории и эстетика кавказского футбола. От Дагестана до Грузии и Армении.

Михашенок ноет 

Ракурс, с которого о футболе больше никто не рассказывает. Михашенок убеждает, что положение корпуса и секундный взгляд решают матчи.

Англия, Англия 

Нет места, где об английском футболе рассказывают интереснее.

Настоящий РадиоУткин 

Отсюда мнение Василия Уткина растаскивают на цитаты все СМИ.

Буря в стакане

Пацаны берут больших звезд и вытаскивают из их жизней необычные редкие истории. 

Гол.ру 

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Никита Киселев
18 июня, 22:26

Спасибо за упоминание. Оле!

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Роман Абрамов
19 июня, 09:24

респект за стиль

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