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25 хороших телеграм-каналов
Роскомнадзор официально разблокировал телеграм. Пора подписаться на лучшие каналы о спорте. Вот общий выбор редакции «Гола».
Неожиданные находки в спорте. Если что-то интересное случится в МЛС или чемпионате Греции, то тут же там появится.
Канал автора «Гола» Валеры (не Валерия!) Полевикова – смесь тактики, персонажных историй и воспоминаний о казахстанском детстве.
Когда клубный канал глубоко погружает в жизнь команды и города.
Лучший канал про хоккей. Истории, приколы и анализ речи Романа Ротенберга.
Максимальное погружение в итальянский футбол.
Канал автора «Гола» Егора Бобко. Въедливый разбор НБА через аналитику и подкасты.
Место, где французский футбол не ограничивается «ПСЖ».
Канал + подкаст, где футбол = еда, география и культура.
Сердце фанатского колорита.
Главная фишка этого канала – переводы американских подкастов об НХЛ.
Пруфы, что баскетбол живет не только в НБА, но и в Европе. И киношные истории там тоже случаются.
Самый хлесткий авторский канал о спорте и медиа.
Футбол (в основном, итальянский) через лонгриды.
Как и где ходят на футбол – через карты и графики.
Отец всех тактических площадок.
Авторские колонки, где спорт переплетается с культурой и безумием современности.
Глеб Чернявский. «Спартак». Русский футбол
Истории и эстетика кавказского футбола. От Дагестана до Грузии и Армении.
Ракурс, с которого о футболе больше никто не рассказывает. Михашенок убеждает, что положение корпуса и секундный взгляд решают матчи.
Нет места, где об английском футболе рассказывают интереснее.
Отсюда мнение Василия Уткина растаскивают на цитаты все СМИ.
Пацаны берут больших звезд и вытаскивают из их жизней необычные редкие истории.
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