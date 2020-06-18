25 хороших телеграм-каналов

Роскомнадзор официально разблокировал телеграм. Пора подписаться на лучшие каналы о спорте. Вот общий выбор редакции «Гола».

Фалькао не приехал

Неожиданные находки в спорте. Если что-то интересное случится в МЛС или чемпионате Греции, то тут же там появится.

Семнадцатый номер

Канал автора «Гола» Валеры (не Валерия!) Полевикова – смесь тактики, персонажных историй и воспоминаний о казахстанском детстве.

NapoliMania

Когда клубный канал глубоко погружает в жизнь команды и города.

овечкин и седины

Лучший канал про хоккей. Истории, приколы и анализ речи Романа Ротенберга.

ДжанлукаЛападула

Максимальное погружение в итальянский футбол.