Мы протестировали Premium в телеграме: баги с расшифровкой голосовых, экономия 150 рублей, хот-дог в реакции

Как купить подписку Premium через телеграм-бота – это самый дешевый вариант

Мы подробно разбирали стоимость подписки Premium в отдельном материале. Первая заявленная цифра – 449 рублей. Столько Premium для телеграма стоит в App Store. К 21 июня телеграм сделал Premium-версию для андроидов. Оказалось, что через специального Premium-бота подписка на андроид оформляется всего за 299 рублей. Именно там мы ее и подключили.

299 рублей – самая дешевая стоимость подписки Premium c момента ее анонса. Телеграм-канал «Код Дурова» подтверждает, что подключение подписки через бота стало дешевле для всех платформ. Ранее ее можно было оформить там за 379 рублей. Изменение цены коснется и уже подключенных подписок: при следующем списании средств с карты уйдет на 80 рублей меньше.

Бота Premium можно найти через поиск – он создан для помощи с подключением подписки. Там принимаются к оплате любые карты: мы оплачивали счет через Mastercard. Платеж осуществляется мгновенно – подписка сразу активируется ровно на месяц (время действия указывается вплоть до конкретных минут). В нашем случае она будет действовать до утра 21 июля.

Отказаться от подписки можно через один клик – надо прописать уже доступную команду /stop.