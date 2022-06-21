Мы протестировали Premium в телеграме: баги с расшифровкой голосовых, экономия 150 рублей, хот-дог в реакции
Телеграм запустил Premium-подписку. С вечера 19 июня ее подключение доступно на айфонах, с 21 июня – на андроидах. Подписка Premium открывает пользователям новые возможности и увеличивает лимиты по ограничениям. Заявлено, что с ней лучше заработает и само приложение телеграма.
Мы оформили подписку в телеграме на андроиде и протестировали ее новые функции.
Как купить подписку Premium через телеграм-бота – это самый дешевый вариант
Мы подробно разбирали стоимость подписки Premium в отдельном материале. Первая заявленная цифра – 449 рублей. Столько Premium для телеграма стоит в App Store. К 21 июня телеграм сделал Premium-версию для андроидов. Оказалось, что через специального Premium-бота подписка на андроид оформляется всего за 299 рублей. Именно там мы ее и подключили.
299 рублей – самая дешевая стоимость подписки Premium c момента ее анонса. Телеграм-канал «Код Дурова» подтверждает, что подключение подписки через бота стало дешевле для всех платформ. Ранее ее можно было оформить там за 379 рублей. Изменение цены коснется и уже подключенных подписок: при следующем списании средств с карты уйдет на 80 рублей меньше.
Бота Premium можно найти через поиск – он создан для помощи с подключением подписки. Там принимаются к оплате любые карты: мы оплачивали счет через Mastercard. Платеж осуществляется мгновенно – подписка сразу активируется ровно на месяц (время действия указывается вплоть до конкретных минут). В нашем случае она будет действовать до утра 21 июля.
Отказаться от подписки можно через один клик – надо прописать уже доступную команду /stop.
Что дает подписка Premium: звезда рядом с именем, анимированные стикеры, эмодзи с хот-догом
Обладатель подписки получает значок звезды рядом с именем. Его видят вообще все пользователи. На звезду можно кликнуть – тогда открывается объяснение: «[имя пользователя] является обладателем подписки Premium». Ниже раскрываются преимущества подписки Premium. В самом низу – кликабельная ссылка на подключение. Цены отличаются от тех, что указаны в боте.
Так это выглядит на андроиде (слева) и айфоне (справа):
Разработчики телеграма обещали уникальные стикеры, которые будут обновляться каждый месяц. Это надо понимать так: уже добавленный набор пополняется несколькими анимированными стикерами. Они доступны на отдельной панели (сразу за недавними) и называются Premium-стикеры. При нажатии на стикер включается дополнительная анимация.
Разница:
Важно: эксклюзивные анимированные стикеры должны корректно отображаться у всех пользователей. Для этого телеграм надо обновить до актуальной версии. Объяснение возможных проблем от самого мессенджера: «Если вы уже используете свежую версию приложения, возможно, в сообщении используется нововведение, которое пока не поддерживается».
Чаще всего такое происходит в декстопной версии:
Телеграм добавил более десяти новых реакций на сообщения через эмодзи. Минус: до новых и потенциально хитовых вариантов теперь нужно долго листать вправо. Интуитивно сложно понять, что реакций в телеграме стало так много. На первое место вынесены пальцы, а вот смех отправлен в конец списка вместе с другими новыми реакциями.
Зато можно использовать хот-дог:
В обычной версии телеграма все заканчивается на этих реакциях:
Другие нововведения в Premium: расшифровка голосовых сообщений с ошибками и улучшенная анкета
Телеграм переосмыслил восприятие мессенджера со стороны пользователя. Теперь можно расписывать больше информации, делать видеоаватар и расставлять папки с чатами и каналами в нужном порядке. Видеоаватар в устройствах macOS создается в том числе с помощью стикеров и эмодзи. Обычные пользователи могут добавить видеоаватар прямо из галереи телефона.
У пользователей Premium есть возможность добавлять в подписки до тысячи каналов. Увеличивается и количество знаков в описании фото и видео (до 2048). Это полезный пункт для авторских телеграм-каналов. С подпиской Premium все лимиты повышаются в два раза.
Другую актуальную вещь описал в телеграм-канале бывший пресс-секретарь вконтакте и Head of PR в «Билайне» Георгий Лобушкин. Сейчас владельцы телеграм-каналов могут открывать комментарии только для обладателей подписки Premium. Это можно сделать через Premium Join Bot.
Из всех функций для обычных пользователей и авторов бесполезным кажется увеличение объема в разделе «О себе». Теперь там можно добавить сразу 140 символов. Места в описании в любом случае хватит с запасом:
Одно из главных заявленных преимуществ в Premium-телеграме – перевод голосовых сообщений в текст. Такая функция уже давно есть вконтакте. В телеграме ее предстоит доработать. Мы попросили человека сказать эти слова: «Это тест подписки Premium в телеграме. Тут есть расшифровка голосовых сообщений». Телеграм справился с расшифровкой, но не считал паузу между предложениями.
Тут же обнаружился баг. Если делать секундную паузу, то телеграм вообще прекращает расшифровку. Кажется, эта функция еще будет дорабатываться: телеграм предлагает пользователю оценить качество.
Любые сообщения в каналах и чатах теперь можно удобно просматривать через предпросмотр. Там же можно прокручивать и предыдущие посты, не открывая сам канал. Для этого достаточно удерживать палец на аватарке канала. В описании этой функции разработчики телеграма делают акцент именно на том, что теперь так можно смотреть весь чат. Отправитель не увидит, что сообщение прочитано.
Ранее подобное было только на платформе iOS. Теперь все оптимизировано и для андроидов:
Потенциально хитовые вещи: возможность загрузки файлов объемом до 4 гигабайт и Premium-иконки приложения для экрана телефона. Новые иконки добавлены в настройки телеграма. Новые: Premium, турбо и ночь.
Загрузка при подключении подписки никак не ограничивается самим телеграмом. Она зависит только от скорости интернета – сам мессенджер обрабатывает файлы любого объема почти мгновенно. Важно, что в подписке Premium вообще не отображается реклама. Напоминаем: ее можно размещать в публичных каналах через платформу телеграма.
Подписка Premium дает пользователям больше возможностей внутри телеграма, но глобально почти ничего не меняет. Ее функции интересны для тех, кто проводит в телеграме большую часть времени. Бесплатная версия по-прежнему остается актуальной и сохраняет доступ ко всем необходимым функциям.