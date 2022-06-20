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Разбираем цену подписки Premium в телеграме: дорого ли она стоит в России и как складывается эта цифра

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Новые иконки приложения в Premium.

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Павел Дуров анонсировал платную подписку в телеграме. Все ее преимущества расписаны в отдельном материале. По инсайдам известно, что сама подписка стоит 449 рублей в месяц. Ее обладатели вдвое увеличат лимиты в приложении, получат расшифровку голосовых сообщений и эксклюзивные стикеры. Глобально телеграм останется для пользователей бесплатным.

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Как расценивать и понимать цену подписки Premium в телеграме

В официальном блоге не раскрывается стоимость подписки в телеграме. У этого может быть несколько причин – их расписывал канал «Новости Телеграм». Основная: обновления для Android и Telegram Desktop еще недоступны. Там цена подписки Premium может быть другой – пока известна лишь ее стоимость в App Store. И она может оказаться завышенной для пользователей.

Apple берет себе комиссию в 30% от доходов разработчиков приложений. Компания не позволяет установку приложений в обход собственных магазинов – из-за этого Павел Дуров подавал на нее жалобу и высказывал публичные претензии. Пользователи телеграма поддерживали Дурова в желании наладить монетизацию. Но они все еще надеются на удешевление подписки Premium.

Мы исходим из цены в 449 рублей – это единственная известная цифра. С чем ее можно сравнить:

  • Подписка на Netflix покупалась с разбросом от 599 до 999 рублей (зависела от качества);
  • «Амедиатека» разделяет стоимость по месяцам – подписка на 30 дней стоит 599 рублей;
  • Музыка в Spotify стоила 169 рублей для одного человека, двойная подписка – 219;
  • «Яндекс.Музыка» предлагает подписку за 199 рублей. Там же есть бесплатный период;
  • Базовое хранение данных в гугле – 139 рублей в месяц, Premium – 699 рублей.

700 миллионов человек сидят в телеграме.

Телеграм

Тут же надо смотреть на конвертацию курса доллара. Если оценивать конкретно в долларах, то заявленная слитая стоимость подписки составляет 4,99 доллара. По текущему курсу (1 доллар – 57 рублей) цена Premium составила бы 286 рублей. Иностранные сервисы не смотрят на такой курс. Например, Aliexpress еще в марте добавлял к курсу ЦБ 30%, если переводить рубли в доллары.

Сколько стоит подписка Premium, если по текущему курсу переводить доллары в другие валюты:

  • 4,76 евро;
  • 673 японские иены;
  • 33 китайских юаня;
  • 86,33 турецких лир;
  • 4,84 швейцарских франка.

РБК пишет, что изначально заявленная стоимость подписки в телеграме для российских пользователей составляла 499 рублей. Но на странице приложения в App Store указана именно цифра в 449 рублей. Оплата – с Apple ID. Есть подробная инструкция по оплате подписки и покупке подарочной карты в App Store для абонентов «Мегафона». Ее можно посмотреть вот тут.

Преимущества подписки Premium.

Телеграм

Что еще надо знать о платной подписке в телеграме

Создатели телеграма объясняют, что даже при отсутствии платной подписки все пользователи получат дополнительные привилегии. Например, смогут скачивать большие файлы и просматривать те самые эксклюзивные стикеры. Телеграм подает идею так: вклад отдельных людей в подписку позволит развиваться всему сообществу. И оставит телеграм независимым.

Ключевые преимущества подписки Premium в телеграме:

  • Скорость загрузки файлов зависит только от интернета – она будет максимальной;
  • У голосовых сообщений добавляется специальная кнопка текстовой расшифровки;
  • Обладатели подписки получают для использования более десяти уникальных эмодзи;
  • В подписке доступны эксклюзивные анимации, увеличивается порог ограничений;
  • Новые иконки приложений, значок подписчика и видеоаватары (проигрываются у всех);
  • Улучшения ботов, галочка подтвержденного аккаунта и отключение рекламы.

Улучшится и работа приложения телеграма, но это обновление выйдет в разное время для всех платформ. Пока оно недоступно для многих пользователей. Павел Дуров объяснял, что увеличение лимитов в приложении возможно только с появлением подписки. Снятие ограничений для всех сделало бы сервис неуправляемым и повысило бы расходы на сервер.

Для иностранцев стоимость платной подписки действительно составит 4,99 доллара. Такая сумма фигурировала в инсайдерских сливах еще до официального анонса подписки. Она не понравилась пользователям: они считают, что такая цена не соответствует всем заявленным преимуществам. Эту ситуацию подробно разбирал VC. Со временем сумма еще может измениться.

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