Разбираем цену подписки Premium в телеграме: дорого ли она стоит в России и как складывается эта цифра

Как расценивать и понимать цену подписки Premium в телеграме

В официальном блоге не раскрывается стоимость подписки в телеграме. У этого может быть несколько причин – их расписывал канал «Новости Телеграм». Основная: обновления для Android и Telegram Desktop еще недоступны. Там цена подписки Premium может быть другой – пока известна лишь ее стоимость в App Store. И она может оказаться завышенной для пользователей.

Apple берет себе комиссию в 30% от доходов разработчиков приложений. Компания не позволяет установку приложений в обход собственных магазинов – из-за этого Павел Дуров подавал на нее жалобу и высказывал публичные претензии. Пользователи телеграма поддерживали Дурова в желании наладить монетизацию. Но они все еще надеются на удешевление подписки Premium.

Мы исходим из цены в 449 рублей – это единственная известная цифра. С чем ее можно сравнить: