Что будет в платной подписке телеграма Premium, сколько она стоит и зачем нужна: хранение больших файлов, новые стикеры и другое
Есть официальное и важное обновление в телеграме. Его основатель Павел Дуров лично подтвердил большим постом в своем канале создание платной подписки Premium. Ее Дуров анонсировал на июнь-2022.
Что сказал Дуров
Вот главные моменты из из его поста:
- «Если бы мы сняли все ограничения для всех, наши расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, поэтому вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех»;
- «Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получить больше, сохранив наши существующие функции бесплатными, – это сделать эти повышенные ограничения платной опцией. Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium – план подписки, который позволит любому получить дополнительные функции, скорость и ресурсы. Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и присоединиться к клубу, который первым получит новые функции»;
- «Не беспокойтесь: все существующие функции остаются бесплатными, и появится множество новых бесплатных функций. И даже пользователи, не подписавшиеся на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его преимуществами: например, они смогут просматривать очень большие (по весу) документы, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями Premium. Или добавить премиум-реакции, прикрепленные к сообщению с премиум-доступом»;
- «Я считаю, что телеграм должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями. Поэтому наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом».
Впервые Дуров рассказал о возможности введения платной подписки в 2020-м. Спустя два года он начал реализовывать свою идею.
Что известно о платной подписке телеграма
Пока что не очень много, но вот данные, основанные на бета-тестировании:
• Стоимость – 4,99 доллара. Пока же функция покупки недоступна.
• Повышена загрузка файлов: с 2 ГБ до 4 ГБ.
• Голосовые сообщения будут транскрибированы.
• Пользователи с подпиской Premium получат приоритет при загрузке файлов. Кроме того, они больше не будут видеть рекламу.
• Доступны новые реакции и иконки для приложения.
• Будут возможности обозначить подключение к платной подписке. Во-первых, появится специальный значок. Во-вторых, пользователи смогут ставить видео на место профильного изображения.
Пока что нет возможности установить для своего аккаунта подписку Premium. Она доступно только для бета-тестировщиков.
Дуров раньше не хотел делать телеграм платным. Но все же использует вложения пользователей
В 2015 году Павел Дуров и телеграм дошли до монетизации. Он публично заявил, что обслуживания оборудования и серверов обходится компании в 1 млн долларов в месяц, но подчеркнул: телеграм останется бесплатным для пользователей. Далее события:
- 2020 году. Дуров заявил о намерении ввести монетизацию. На тот момент это были просто планы. Примерно в тот же момент он сказал, что в будущем компания, возможно, рассмотрит концепцию платных подписок;
- Февраль-2021. Объявил о введении монетизации. Плюс телеграм вводил дополнительные платные фишки: например, стикеры;
- Все тот же 2021-й. Дуров заявил, что ранее оплачивал его работу из собственных денег. Но потом ввел рекламу и сказал, что доход от нее позволит получать пользователям бесплатный и неограниченный доступ;
- Май-2022. Компания убрала с сайта приписки «навсегда бесплатный»;
- Июнь-2022 – Дуров рассказал о введении подписки Premium.
норм, посмотрим на деле