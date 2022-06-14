Что будет в платной подписке телеграма Premium, сколько она стоит и зачем нужна: хранение больших файлов, новые стикеры и другое

Что известно о платной подписке телеграма

Пока что не очень много, но вот данные, основанные на бета-тестировании:

• Стоимость – 4,99 доллара. Пока же функция покупки недоступна.

• Повышена загрузка файлов: с 2 ГБ до 4 ГБ.

• Голосовые сообщения будут транскрибированы.

• Пользователи с подпиской Premium получат приоритет при загрузке файлов. Кроме того, они больше не будут видеть рекламу.

• Доступны новые реакции и иконки для приложения.

• Будут возможности обозначить подключение к платной подписке. Во-первых, появится специальный значок. Во-вторых, пользователи смогут ставить видео на место профильного изображения.

Пока что нет возможности установить для своего аккаунта подписку Premium. Она доступно только для бета-тестировщиков.