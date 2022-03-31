Кому и когда Павел Дуров давал интервью – и о чем в них рассказывал. Почему не идет к Дудю

Почему Дуров не идет к Дудю? В 2020 году объяснял экс-директор особых направлений телеграма Антон Розенберг: «Он уже давно тщательно выбирает журналистов, которые задавали бы ему правильные вопросы. В условиях постоянно меняющегося нарратива и повышения градуса категоричности заявлений слишком легко попасть в тупиковое положение. Взять хотя бы все ту же «пожизненную гарантию» не продавать телеграм. Вдруг Дудь возьмет и спросит про это? И что тогда делать?»

В этом материале мы собрали главные интервью Дурова разных лет – коротко их пересказываем и отмечаем главное.

Интервью медиа Собака.ru. 2013 год

Еще как глава вконтакте Дуров лаконично ответил на десяток вопросов.

Что мы узнали:

Любимый писатель – Пол Грэм: «Он имеет смелость высказывать очевидные вещи в сфере, затертой предрассудками».

График работы – с 11 утра до часу ночи с перерывом на обед.

Дуров познакомился с Марком Цукербергом в его доме.

Дуров рассказал, почему из списка создателей вконтакте пропал его брат Николай.

«Мой старший брат Николай – гениальный математик и программист. Еще в школе он был вундеркиндом, побеждал во всех мировых олимпиадах по математике и информатике. Будучи студентом, он сделал невозможное, максимальное количество раз подряд выиграв в общемировом чемпионате по программированию. Он скромный человек, поэтому, когда внимание к нему превысило определенный порог, он убрал ссылку на свою страницу из информации о сайте».

Интервью изданию The New York Times. 2014 год

После отъезда из России Дуров дал развернутое интервью – о зарождении вконтакте и проблемах в отношениях с российской властью.

Что мы узнали:

Дуров считает, что нерегулируемый властями интернет – лучшее, что было в России нулевых: «В каком-то смысле сеть была свободнее, чем в США».

Пиратство – одна из проблем вконтакте, которую Дуров осознавал, когда разрешал людям загружать контент без авторских прав: «Люди говорили мне, что внедряя нечто подобное, я могу отправиться в тюрьму уже на следующий день. Но я был очень беспечным».

В 2011-м, во время оппозиционных митингов, к дому Дурова под дверь пришел спецназ. Он простоял час и ушел. После этого Дуров понял, что у него нет безопасного способа связаться с братом. Тогда из зародилась идея телеграма.

Дуров не раскрыл сумму, за которую он продал долю вконтакте. И богатства его не очень интересуют.