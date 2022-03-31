Кому и когда Павел Дуров давал интервью – и о чем в них рассказывал. Почему не идет к Дудю
Павел Дуров редко общается с журналистами. Но все ждут, что он появится в разговорном ютуб-шоу. Уже несколько лет один из главных комментариев под выпусками «вДудя»: «Ждем Дурова! / Когда пригласите Дурова?»
Почему Дуров не идет к Дудю? В 2020 году объяснял экс-директор особых направлений телеграма Антон Розенберг: «Он уже давно тщательно выбирает журналистов, которые задавали бы ему правильные вопросы. В условиях постоянно меняющегося нарратива и повышения градуса категоричности заявлений слишком легко попасть в тупиковое положение. Взять хотя бы все ту же «пожизненную гарантию» не продавать телеграм. Вдруг Дудь возьмет и спросит про это? И что тогда делать?»
В этом материале мы собрали главные интервью Дурова разных лет – коротко их пересказываем и отмечаем главное.
Интервью медиа Собака.ru. 2013 год
Еще как глава вконтакте Дуров лаконично ответил на десяток вопросов.
Что мы узнали:
- Любимый писатель – Пол Грэм: «Он имеет смелость высказывать очевидные вещи в сфере, затертой предрассудками».
- График работы – с 11 утра до часу ночи с перерывом на обед.
- Дуров познакомился с Марком Цукербергом в его доме.
- Дуров рассказал, почему из списка создателей вконтакте пропал его брат Николай.
«Мой старший брат Николай – гениальный математик и программист. Еще в школе он был вундеркиндом, побеждал во всех мировых олимпиадах по математике и информатике. Будучи студентом, он сделал невозможное, максимальное количество раз подряд выиграв в общемировом чемпионате по программированию. Он скромный человек, поэтому, когда внимание к нему превысило определенный порог, он убрал ссылку на свою страницу из информации о сайте».
Интервью изданию The New York Times. 2014 год
После отъезда из России Дуров дал развернутое интервью – о зарождении вконтакте и проблемах в отношениях с российской властью.
Что мы узнали:
- Дуров считает, что нерегулируемый властями интернет – лучшее, что было в России нулевых: «В каком-то смысле сеть была свободнее, чем в США».
- Пиратство – одна из проблем вконтакте, которую Дуров осознавал, когда разрешал людям загружать контент без авторских прав: «Люди говорили мне, что внедряя нечто подобное, я могу отправиться в тюрьму уже на следующий день. Но я был очень беспечным».
- В 2011-м, во время оппозиционных митингов, к дому Дурова под дверь пришел спецназ. Он простоял час и ушел. После этого Дуров понял, что у него нет безопасного способа связаться с братом. Тогда из зародилась идея телеграма.
- Дуров не раскрыл сумму, за которую он продал долю вконтакте. И богатства его не очень интересуют.
«Когда я жил в России, то ходил в гости к очень богатым людям. Я был на больших кораблях, на частных самолетах, в особняках. И я совершенно точно знаю, что не хотел бы всего этого для себя».
Интервью сайту Kernel. 2015 год
Дуров – глава телеграма. И он объясняет основные принципы работы мессенджера. В 2015-м Дуров давал сразу несколько интервью западным медиа. Но они почти идентичны по содержанию.
Что мы узнали:
- Изначально телеграм – закрытая платформа для круга близких людей Дурова.
- Телеграм убыточен, но Дуров не хотел вводить платную версию: «Сейчас мы просто прожигаем мои личные деньги. В будущем мы хотим, чтобы компания покрывала наши зарплаты, иначе это несправедливо». В месяц на содержание компании уходил миллион долларов.
- Из-за слежки спецслужб во всем мире Дуров сделал телеграм открытым проектом: «Из-за истории Эдварда Сноудена стало понятно, что проблема глобальная, не только Россия страдает от слежки. Страдают все».
- Из-за открытого кода телеграм постоянно меняется благодаря сторонним программистам:
«За два года мы провели три конкурса по взлому нашего шифрования. В первый раз мы попросили людей перехватить трафик и расшифровать его. Участникам не удалось добиться этой цели, зато один из них обнаружил потенциальную уязвимость в нашем механизме шифрования данных. Потенциально мы – Telegram, не третьи лица, могли видеть секретные чаты. Этот парень получил от нас $100,000».
Интервью изданию Bloomberg. 2017 год
Дуров открыл офис в Дубае. Он рассказал, как к этому пришел, и чем сейчас живет.
Что мы узнали:
- В 2016-м Дуров купил две тысячи биткоинов по $750 каждый (это $1,5 млн). В 2017-м его биткоины стоят уже больше $35 млн.
- Из Силиконовой долины Дурову поступали предложения продать телеграм за $3-5 миллиардов. Но Дуров сказал, что не продаст даже за 20 миллиардов.
- У Дурова есть аккаунт в тиндере. Там у него загружено фото с голым торсом и подпись: «Не ищу здесь ничего серьезного и несерьезного».
- Дуров обосновался в Дубае, чтобы не платить налоги. Для него это принципиальная позиция.
«Многие люди в западном мире не представляют, насколько налоги ограничивают их возможности. Может выйти так, что вы заплатите почти половину своего дохода в виде налогов, а это по факту означает, что вы работаете на правительство 180 дней в году. Я думаю, что могу найти лучший способ потратить деньги на благо общества».
Интервью с подписчиками. 2021 год
В 2021-м Дуров неожиданно устроил конференцию в своем телеграм-канале и ответил (довольно коротко) на вопросы вокруг 20 тем.
Что мы узнали:
- Дуров абсолютно счастлив. Любимый чай – шалфей.
- Продажа телеграма не планируется. Когда он продавал долю вконтакте, то «был выбор из двух не очень удобных стульев».
- Дуров не смотрел фильм «Майор Гром», не знает кота Шлепу из мемов и считает, что ютуб – это новый телевизор, который он не смотрит.
«Какая у меня стратегия? Когда мне было 18 лет, я прочитал «Искусство войны» Сунь Цзы. Там было сказано, что никогда не стоит раскрывать свою стратегию».