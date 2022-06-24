Зачем Telegram отдает расшифровки голосовых в Google и надо ли беспокоиться
Telegram позиционирует себя как надежный и безопасный мессенджер. Именно отказ делиться данными с третьими лицами сделал его популярным в Гонконге, Иране и других регионах, где была или сохраняется политическая нестабильность. Но после выхода подписки Premium у пользователей возникли вопросы к обработке данных и конфиденциальности.
Telegram не скрывает сотрудничество с Google – это прописано в документах
Расшифровка голосовых сообщений стала одной из главных функций, которая открывается у подписчиков Premium. Пользователь получает голосовое сообщение, жмет на кнопку перевода – и получает расшифровку.
Telegram занимается переводом не самостоятельно, а с помощью Google. Другими словами, он передает сторонней компании часть данных пользователей – это и вызывало критику со стороны некоторых подписчиков.
Внимание на это обратил пользователь «Хабра», изучивший условия обслуживания (пункт 7.4) и политику конфиденциальности (пункт 8.5). Он посчитал «довольно странным» позиционирование Telegram как независимого мессенджера и одновременную пересылку данных Google вместо, например, создания собственного инструмента для расшифровки сообщений.
Google получает обезличенные данные – Telegram считает это безопасным
Обсуждение разошлось в тематических медиа. В некоторых источниках были предположения, что Telegram теперь якобы не способен гарантировать конфиденциальность. Тогда Павел Дуров выпустил разъяснения, заверив, что мессенджер по-прежнему безопасен.
- Да, Telegram действительно передает данные Google. Но речь идет не об именах, телефонах, IP-адресах, а только об обезличенных аудио;
- Google не регистрирует эти данные, не использует их для рекламы или для каких-либо других сервисов – только получает сообщение от Telegram, расшифровывает его и отправляет обратно текст;
- Данные не отправляются в Google автоматически. Пользователь сам решает, запрашивать ли расшифровку;
- Telegram мог бы сам расшифровывать сообщения, но качество было бы хуже. Именно поэтому решили использовать мощности Google.
Google выступает в цепочке как подрядчик, который получает запрос и выполняет его. Каждое переведенное сообщение оплачивается Telegram, а отношения компаний регулирует соглашение.
И все же: безопасно ли пересылать данные Google?
Можно ли не доверять Google и опасаться, что данные все равно сольют или будут использовать для рекламы? Формально – да. Именно поэтому расшифровка или перевод сообщений (который тоже проходит через Google) не включены по умолчанию – пользователи сами решают, доверять ли компании.
Но на практике недобросовестное использование данных вряд ли произойдет, считает издание «Код Дурова». Во-первых, Google остается лидером в распознавании речи и, вероятно, достаточно зарабатывает на этом. Во-вторых, таргетировать рекламу на основе обезличенных данных не получится.
«Политике конфиденциальности Google можно не доверять, но компании, которая и так часто сталкивается с различными обвинениями и судебными процессами, сегодня нет никакого смысла нарушать свою же политику и подставляться под скандалы, потерю репутации и штрафы от мировых регулирующих органов на десятки миллиардов долларов».