Зачем Telegram отдает расшифровки голосовых в Google и надо ли беспокоиться

Google получает обезличенные данные – Telegram считает это безопасным

Обсуждение разошлось в тематических медиа. В некоторых источниках были предположения, что Telegram теперь якобы не способен гарантировать конфиденциальность. Тогда Павел Дуров выпустил разъяснения, заверив, что мессенджер по-прежнему безопасен.

Да, Telegram действительно передает данные Google. Но речь идет не об именах, телефонах, IP-адресах, а только об обезличенных аудио;

Google не регистрирует эти данные, не использует их для рекламы или для каких-либо других сервисов – только получает сообщение от Telegram, расшифровывает его и отправляет обратно текст;

Данные не отправляются в Google автоматически. Пользователь сам решает, запрашивать ли расшифровку;

Telegram мог бы сам расшифровывать сообщения, но качество было бы хуже. Именно поэтому решили использовать мощности Google.

Google выступает в цепочке как подрядчик, который получает запрос и выполняет его. Каждое переведенное сообщение оплачивается Telegram, а отношения компаний регулирует соглашение.

И все же: безопасно ли пересылать данные Google?

Можно ли не доверять Google и опасаться, что данные все равно сольют или будут использовать для рекламы? Формально – да. Именно поэтому расшифровка или перевод сообщений (который тоже проходит через Google) не включены по умолчанию – пользователи сами решают, доверять ли компании.

Но на практике недобросовестное использование данных вряд ли произойдет, считает издание «Код Дурова». Во-первых, Google остается лидером в распознавании речи и, вероятно, достаточно зарабатывает на этом. Во-вторых, таргетировать рекламу на основе обезличенных данных не получится.

«Политике конфиденциальности Google можно не доверять, но компании, которая и так часто сталкивается с различными обвинениями и судебными процессами, сегодня нет никакого смысла нарушать свою же политику и подставляться под скандалы, потерю репутации и штрафы от мировых регулирующих органов на десятки миллиардов долларов».