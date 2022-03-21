Почему вырос спрос на бумагу в России в 2022 году: будут ли проблемы с наличием и вырастут ли цены

Что происходит с бумагой в России

В магазинах дорожает офисная бумага (привычные листы А4). Хотя «Коммерсантъ» писал об остановке поставок бумаги для книг и журналов еще 11 марта. «Российская Газета» обращала внимание на подорожание чековой ленты – расписывала возможный дефицит бумажных чеков. Минпромторг сразу пообещал привлечь к производству ленты отечественных производителей.

Все связано с логистическими проблемами – это сейчас касается и других сфер. Производство офисной бумаги завязано на химии, которая специально завозится. Так финская компания Kemira приостановила отгрузку отбеливающих реагентов в Россию. Большинство компаний подтверждают: сырье для производства у них есть, а отбеливающего вещества не хватает.

Зато с туалетной бумагой пока все в норме, хотя сеть магазинов «Лента» уже вводила ограничения на ее продажу в больших объемах. Эта мера касалась товаров первой необходимости и делалась для снижения рисков искусственного исчезновения товара. При больших закупках товар может перепродаваться в других местах по завышенным ценам.