Почему вырос спрос на бумагу в России в 2022 году: будут ли проблемы с наличием и вырастут ли цены
Что происходит с бумагой в России
В магазинах дорожает офисная бумага (привычные листы А4). Хотя «Коммерсантъ» писал об остановке поставок бумаги для книг и журналов еще 11 марта. «Российская Газета» обращала внимание на подорожание чековой ленты – расписывала возможный дефицит бумажных чеков. Минпромторг сразу пообещал привлечь к производству ленты отечественных производителей.
Все связано с логистическими проблемами – это сейчас касается и других сфер. Производство офисной бумаги завязано на химии, которая специально завозится. Так финская компания Kemira приостановила отгрузку отбеливающих реагентов в Россию. Большинство компаний подтверждают: сырье для производства у них есть, а отбеливающего вещества не хватает.
Зато с туалетной бумагой пока все в норме, хотя сеть магазинов «Лента» уже вводила ограничения на ее продажу в больших объемах. Эта мера касалась товаров первой необходимости и делалась для снижения рисков искусственного исчезновения товара. При больших закупках товар может перепродаваться в других местах по завышенным ценам.
Как и почему офисная бумага пропадает в России
Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов выступил с комментарием по ситуации с возможным дефицитом бумаги. РИА Новости опубликовали его еще 18 марта: «Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой».
Он же объяснил, что пока только компания International Paper приостановила производство в России из-за давления по санкциям. Хотя проблемы возникают и у других производителей. Так Sylvamo (вышла из International Paper в 2021 году) столкнулась с нехваткой сырья и сбоями поставок в Ленобласти. Прогнозируется, что производство там может остановиться в конце марта.
В день комментария Фролова на vc.ru вышел материал, где подробно разбиралась бумажная ситуация. Там расписывается возникающий дефицит бумаги – это связывается с санкциями против России. Из-за этого дефицита и происходит подорожание. Важный момент: почти весь рынок производства бумаги контролируют компании Mondy (Австрия) и International Paper (США).
21 марта РИА Новости написали со ссылкой на Минпромторг: дефицита офисной бумаги в России не будет. Поставки стабилизируются в течение недели.
Пока бумага пропадает с полок в отдельных регионах. Так случилось в Челябинске, где ее не оказалось даже в «Ленте». В Оренбурге происходит постоянный рост цен – там даже кассовая лента может дорожать по три раза за день. Подобная история с увеличением стоимости наблюдается во всех крупных города, где офисная бумага еще остается на прилавках.
Где и по какой цене купить офисную бумагу в России в 2022 году
Офисная бумага подорожала в магазинах в несколько раз. Ранее каждый лист А4 при розничной продаже оценивался примерно в 50 копеек, сейчас – в 2-3 рубля. Это средняя оценка: в некоторых регионах происходит еще более резкое подорожание. Офисная бумага по-прежнему доступна и для покупки онлайн. Цены там еще выше.
Такие расценки дает Ozon:
Wildberries делает акцент на бумагу SvetoCopy. Там доступны различные варианты заказов. Но обычная пачка в 500 листов А4 оценивается в 2400 рублей.
Такие предложения дает Яндекс.Маркет:
Офисную бумагу продает даже DNS:
Что происходит вокруг подорожания бумаги в России
Эта ситуация уже влияет на слухи по деталям проведения ОГЭ и ЕГЭ. Якобы из-за нехватки бумаги могут быть нарушены сроки. Телеграм-канал «Большая перемена» пишет со ссылкой на источники в Минпросвещения и Рособрнадзоре, что это не так. Вопрос нехватки бумаги в регионах учитывается и решается, но на даты ОГЭ и ЕГЭ он не повлияет. Досрочный этап уже стартовал.
Учителя напоминают: Рособрнадзор давно продвигает идею снижения нагрузки по бумажной отчетности. В марте 2022 года выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он объяснил, что сейчас планируется двукратное снижение документарной нагрузки на учителя. Подобная инициатива готова на уровне предложения по изменению в статью закона.
В марте Минпромторг России внес предложение на запрет экспорта древесины и изделий из нее в недружественные страны. Правительство России утвердило их список. Предлагается сделать это сроком до конца года. Такой запрет касается и березовой древесины – основного средства для производства бумаги. Считается, что этот товар считается критически важным для Евросоюза.
Увеличение цен на бумагу сказывается на стоимости бумажных книг (+ 10-15%). 78.ru подробно разбирал в отдельном материале. Типографии не получают нужное количество печатных листов. Увеличивается срок сдачи книг – до четырех месяцев. Из-за этого меняется и цена: сейчас она может быть одной, а затем вырасти при отправке в печать через несколько месяцев.