Как «Доширак» попал в Россию и запомнился через странную рекламу с летающей женщиной и проглоченной коровой
Лапшу быстрого приготовления изобрел японец Момофуку Андо. Однажды он полил лапшу бульоном, засушил ее и понял, насколько полезную вещь он придумал. В России о такой лапше массово узнали только в 90-х. И в сознании она закрепилась как «Доширак».
Что значит слово «Доширак». И почему в мире оно не ассоциируется с лапшой. А компания-производитель – вообще с йогуртами
У корейцев слово «Доширак» слабо ассоциируется с лапшой быстрого приготовления. «Доширак» переводится как «рис в коробке». Но в этой коробке может быть вообще все: рис, мясо, рыба, овощи, соусы и другие гарниры. «Доширак» для корейцев – это ланч-бокс, о котором страна узнала во время японской оккупации в первой половине ХХ века.
Тот самый «Доширак» (лапшу быстрого приготовления) производит корейская компания Korea Yakult. И в Южной Корее она даже больше известна не из-за лапши. В 70-х компания популяризировала во всем мире йогурты. Тогда люди скептично относились к молочнокислым бактериям, и Korea Yakult через тысячи бесплатных дегустаций и агрессивный маркетинг. Например, компания раздавала домохозяйкам бутылки с йогуртом и просила раздавать всем соседям в округе.
Korea Yakult – крупный производитель разных продуктов. Но только в России компания сделала свою лапшу быстрого приготовления культовой.
«Доширак» в России: неудача с адаптацией («досирак») и победа над конкурентом благодаря пересобранному маркетингу
«Доширак» появился еще в СССР – в конце 80-х его завозили на Дальний Восток люди, которые закупались в Китае и Южной Корее. «Доширак» даже официально пишет, что в 2022 году исполнилось 35 лет, как он попал на российский рынок.
Но по-настоящему «Доширак» пришел уже в Россию 90-х. И под названием «Досирак». Это самый яркий пример неудачной адаптации молодого маркетинга в России. Филологи называли такое решение «трагедией копирайтера»
После разовой неудачи маркетологи перезапустили рекламную кампанию и сделали «Доширак» народной едой. В рекламе «Доширак» показывается как домашняя еда, альтернатива сухомятке. Прохожим в рекламе задавался вопрос: «Почему вы любите лапшу «Доширак»?» Так создатели использовали прием импликатуры, когда утверждение («Вы любите лапшу «Доширак») завуалированно через вопрос.
Еще «Доширак» продвигался в рекламе как что-то запретное. Одна из первых реклам показывалась на хабаровском тв, где рабочий на серьезном заседании ест лапшу, скрывая это от начальства.
Самая странная реклама была от другого продукта «Доширака» – «Квисти». Там банка с лапшой заглатывала корову.
В России слово «доширак» стало нарицательным. С 90-х им называют любую лапшу быстрого приготовления. До 2014 года «Доширак» был главной лапшой на рынке, но после по объемам продаж его опередил российский «Роллтон».
В российских реалиях «Доширак» стал дешевым и непретенциозным блюдом. Есть даже термин «стартап на дошираке». Суть его в том, сколько нужно потратить на успешный проект денег, если придется питаться только «Дошираком».
Главный вопрос. «Доширак» вреден?
Основные компонента «Доширака» не вредны: мука, вода, соль. Проблема «Доширака» в вкусовых усилителях и химических специях. Но специалисты из Роскачества говорят, что все эти компоненты не запрещены – значит, для здоровья не опасны.
«Доширак» – это точно не о здоровом питании, в нем мало пользы, кроме насыщения. К нему и другой лапше быстрого приготовления стоит относиться как к фастфуду.
Диетологи категорически не рекомендуют «Доширак», только раз в пару месяцев как исключение. Желудок тяжело переваривает лапшу и его стенки раздражаются. Перебор с лапшой может довести до гастрита и других желудочных болезней. Поэтому людям с проблемным ЖКТ «Доширак» и его аналоги точно не рекомендованы.