Как «Доширак» попал в Россию и запомнился через странную рекламу с летающей женщиной и проглоченной коровой

Тот самый «Доширак» (лапшу быстрого приготовления) производит корейская компания Korea Yakult. И в Южной Корее она даже больше известна не из-за лапши. В 70-х компания популяризировала во всем мире йогурты. Тогда люди скептично относились к молочнокислым бактериям, и Korea Yakult через тысячи бесплатных дегустаций и агрессивный маркетинг. Например, компания раздавала домохозяйкам бутылки с йогуртом и просила раздавать всем соседям в округе.

Korea Yakult – крупный производитель разных продуктов. Но только в России компания сделала свою лапшу быстрого приготовления культовой.

«Доширак» в России: неудача с адаптацией («досирак») и победа над конкурентом благодаря пересобранному маркетингу

«Доширак» появился еще в СССР – в конце 80-х его завозили на Дальний Восток люди, которые закупались в Китае и Южной Корее. «Доширак» даже официально пишет, что в 2022 году исполнилось 35 лет, как он попал на российский рынок.

Но по-настоящему «Доширак» пришел уже в Россию 90-х. И под названием «Досирак». Это самый яркий пример неудачной адаптации молодого маркетинга в России. Филологи называли такое решение «трагедией копирайтера»

После разовой неудачи маркетологи перезапустили рекламную кампанию и сделали «Доширак» народной едой. В рекламе «Доширак» показывается как домашняя еда, альтернатива сухомятке. Прохожим в рекламе задавался вопрос: «Почему вы любите лапшу «Доширак»?» Так создатели использовали прием импликатуры, когда утверждение («Вы любите лапшу «Доширак») завуалированно через вопрос.

Еще «Доширак» продвигался в рекламе как что-то запретное. Одна из первых реклам показывалась на хабаровском тв, где рабочий на серьезном заседании ест лапшу, скрывая это от начальства.

Самая странная реклама была от другого продукта «Доширака» – «Квисти». Там банка с лапшой заглатывала корову.