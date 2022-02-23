Секреты караоке: как набрать 100 баллов, почему в Филиппинах убивали за исполнение Синатры, какие песни чаще всего поют в России

Прототип караоке (с японского – «пустой оркестр») появился в Японии в 1950-х. В стране тогда были популярны «поющие кафе»: музыку исполнял живой оркестр или музыкальный автомат, а пели сами посетители, которые получали брошюры с текстами песен.

Конкретно караоке изобрел Дайскэ Иноуэ – музыкант ночных клубов. В 70-х Япония переживала их бум, и Иноуэ не успевал везде играть. Тогда он придумал музыкальную машину со своим инструменталом, которая выводила на экран текст песен. Иноуэ не запатентовал изобретение и официально не считается изобретателем караоке. Патент быстрее оформил другой изобретатель из Филиппин.

В 2004 году Иноуэ все же был признан, но своеобразно. Он получил развлекательный аналог нобелевки Шнобелевскую премию – «за изобретение совершенно нового способа общения, которое учит людей выносить друг друга».

Караоке в Японии – способ уединиться, открыть душу незнакомцам и получить работу

В большинстве стран караоке-бары – публичные места: всем слышно, как поет незнакомец. В Японии распространен другой формат – караоке-бокс. Вы заранее заказываете комнату, где с друзьями споете в караоке – и никого рядом не будет. Еду и напитки можно заказывать из караоке-зала по телефону.

Но это отражает только одну сторону культуры – одиночества и уединения с близкими. Еще в Японии до сих пор популярны закусочные, где десяток незнакомцев поют песни все вместе. Это уже – способ узнавать других людей, в чем признаются японцы.