Секреты караоке: как набрать 100 баллов, почему в Филиппинах убивали за исполнение Синатры, какие песни чаще всего поют в России
Прототип караоке (с японского – «пустой оркестр») появился в Японии в 1950-х. В стране тогда были популярны «поющие кафе»: музыку исполнял живой оркестр или музыкальный автомат, а пели сами посетители, которые получали брошюры с текстами песен.
Конкретно караоке изобрел Дайскэ Иноуэ – музыкант ночных клубов. В 70-х Япония переживала их бум, и Иноуэ не успевал везде играть. Тогда он придумал музыкальную машину со своим инструменталом, которая выводила на экран текст песен. Иноуэ не запатентовал изобретение и официально не считается изобретателем караоке. Патент быстрее оформил другой изобретатель из Филиппин.
В 2004 году Иноуэ все же был признан, но своеобразно. Он получил развлекательный аналог нобелевки Шнобелевскую премию – «за изобретение совершенно нового способа общения, которое учит людей выносить друг друга».
Караоке в Японии – способ уединиться, открыть душу незнакомцам и получить работу
В большинстве стран караоке-бары – публичные места: всем слышно, как поет незнакомец. В Японии распространен другой формат – караоке-бокс. Вы заранее заказываете комнату, где с друзьями споете в караоке – и никого рядом не будет. Еду и напитки можно заказывать из караоке-зала по телефону.
Но это отражает только одну сторону культуры – одиночества и уединения с близкими. Еще в Японии до сих пор популярны закусочные, где десяток незнакомцев поют песни все вместе. Это уже – способ узнавать других людей, в чем признаются японцы.
«Вы найдете молодые, буйные толпы, которые смешиваются с седыми тетями и дядями, которые выглядят так, как будто они не покидали своего песенного кресла годами. В этих закусочных люди обнажают душу», – говорит Кай Якушиджи, 29-й летний специалист по продажам.
Исполняемая песня свидетельствует о том, как человек говорит о своей жизни. Я вижу жизни многих людей уже по их манере петь в караоке».
26-летний копирайтер Айа рассказывает, что на второе собеседование в компанию ее позвали в караоке-клуб. Всем было неловко: «Но я думаю, что в этом красота караоке. Это такое общее унижение. Караоке немного похоже на секс: если мы не знакомы, я хотел бы сначала выпить. Но если все получится, я бы предпочел, чтобы мы сделали что-то еще».
Караоке в России: появились в 90-е, забылись из-за дороговизны, но скоро стали классикой отдыха
Караоке в России появляется с развалом Союза. Первое время оно доступно только в дорогих клубах, а сами системы покупают богатые бизнесмены для загородных дач. Сразу караоке не прижилось – слишком дорогая аппаратура и всего 20 песен в одной системе. Но чуть позже технологии стали доступнее, а на русском тв их впервые раскрутил Леонид Парфенов. Он объяснил, как работает караоке, а потом в него пели звезды русской эстрады.
Тот же Парфенов включил караоке как важное для России явление 1997 года: «Первые картриджи и диски содержали почти сплошь эмигрантский репертуар. После нескольких скандалов с «очисткой прав» косяком пошли сборники, где есть и фольклор, и советская классика, и «шансон», и свежие шлягеры. Известно, что под караоке поют дома даже Пугачева с Киркоровым.
Драть глотки всю ночь с пятницы на субботу, меняя мелодии и бокалы, быстро полюбят малый бизнес и офисные клерки. На юге распространены палатки на набережных и аллеях — окрестности оглашает голос нетрезвого отдыхающего».
В 2021-м бизнесмен Армен Погосян дальше продвинул японскую караоке-культуру в России: он вложил $1,5 млн в стартап караоке-боксов – «для тех, кто стесняется петь в караоке-клубах». Исполнение одной песни стоит сто рублей. В Москве и Санкт-Петербурге чаще всего выбирают Моргенштерна и Клаву Коку. В регионах (например, в Новосибирске) чаще поют Успенскую, Басту и Лепса. «Батарейка» группы «Жуки» – главный хит курортов Краснодарского края.
Караоке – причина насилия. На Филиппинах была даже серия убийств из-за плохого исполнения песни Синатры
На Филиппинах караоке тоже быстро прижилось и стало частью культуры (помните: филиппинец даже оформил патент на эту технологию). И развлечение в барах отразило страну необычно. Оказывается, на Филиппинах было несколько убийств людей, которые плохо пели песню My Way Фрэнка Синатры. Об этом явлении есть даже статья на википедии. Возможно, в нулевые из-за этого было убито до 12 человек.
Специалисты по культуре Филиппин объясняют все насильственной криминальной средой, у которой популярно караоке. Почему именно из-за песни «My Way»? Тут есть только догадки, но песня и правда была популярной на Филиппинах. Сейчас в большинстве караоке-барах страны она запрещена.
Но и в других странах тоже убивают из-за плохого пения в караоке. Несколько подобных историй было в США и Таиланде. В 2008 году один таец застрелил в караоке-баре восемь человек – так закончился спор о том, надо ли еще раз спеть в караоке песню «Take Me Home, Country Roads».
Как караоке считает баллы? Как набрать максимальные 100 баллов?
У некоторых караоке-систем есть система с баллами. И всем всегда интересен вопрос: как машина подсчитывает степень качества пения? Какие вообще критерии?
Тут все зависит от караоке-системы. Но у нее всегда есть идеал исполнения с показателями лучшей тональности, темпа и ритма. Чем ближе вы к идеалу, тем выше балл.
Старые караоке-системы были не слишком требовательны: если вы громко поете, то получаете высокий балл. Современные системы умнее и обещают, что обмануть алгоритм громкостью не получится. Но при этом система не занизит балл, если вы, допустим, пели не с тональностью оригинала, но попадали в ноты.
В истории караоке есть более впечатляющие рекорды, чем сто баллов. Они внесены в Книгу рекордов Гиннесса.
- Итальянец Леонардо Полверелли спел подряд 1295 песен за 101 час 59 минут и 15 секунд.
- Самый массовый караоке-марафон проходил в 2009 году в США. Более 160 тысяч человек пели песню Гарта Брукса «Friends in Low Places» перед началом гонки NASCAR.
- Самый длинный караоке-марафон с участием нескольких человек проходил в Венгрии. Он длился 1011 часов 1 минуту с 20 июля 31 августа 2011 года. Каждая песня длилась более трех минут, а промежуток между песнями не превышал 30 секунд.