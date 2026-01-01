Леонид Парфенов

Дата рождения
26 января 1960 г.
Инфо
Советский и российский журналист, писатель, телеведущий, режиссер и актер, сценарист
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Материалы
Секреты караоке: как набрать 100 баллов, почему в Филиппинах убивали за исполнение Синатры, какие песни чаще всего поют в России
#Караоке
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