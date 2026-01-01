Караоке

Инфо
Развлечение, заключающееся в непрофессиональном пении с использованием микрофона
Факт
Изобретено в Японии во второй половине XX в.
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Секреты караоке: как набрать 100 баллов, почему в Филиппинах убивали за исполнение Синатры, какие песни чаще всего поют в России
#Караоке
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