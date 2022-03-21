Что будет с мигрантами в России в 2022 году

Сколько мигрантов в России

Данные отличаются, но к осени 2021 года их насчитывалось около 7 миллионов. Тогда об иностранцах в стране рассказывала начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Позже «Коммерсантъ» давал уточненные цифры по России со ссылкой на представителя МВД: 5,5 миллиона граждан из стран СНГ и 819 тысяч нелегальных мигрантов.

За время пандемии коронавируса число мигрантов в России сокращалось, но дальше возник резкий рост. РИА Новости делали материал, где руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов объяснял: в 2021 году случилась проблема с мигрантами. Жданов давал детальные данные по приезжим.

Его версия: за 10 месяцев на учет встали 10,6 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Откуда они (некоторые страны):