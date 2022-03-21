Что будет с мигрантами в России в 2022 году
Сколько мигрантов в России
Данные отличаются, но к осени 2021 года их насчитывалось около 7 миллионов. Тогда об иностранцах в стране рассказывала начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Позже «Коммерсантъ» давал уточненные цифры по России со ссылкой на представителя МВД: 5,5 миллиона граждан из стран СНГ и 819 тысяч нелегальных мигрантов.
За время пандемии коронавируса число мигрантов в России сокращалось, но дальше возник резкий рост. РИА Новости делали материал, где руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов объяснял: в 2021 году случилась проблема с мигрантами. Жданов давал детальные данные по приезжим.
Его версия: за 10 месяцев на учет встали 10,6 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Откуда они (некоторые страны):
- Узбекистан –3 млн;
- Таджикистан – 2 млн;
- Киргизия – 751,7 тыс;
- Казахстан – 401,4 тыс.
Эксперты прогнозировали увеличение количества мигрантов и в 2022 году. До осени 2021-го для них вообще действовали специальные послабления. Всем иностранным гражданам можно было работать в России, нелегальным мигрантам позволялось встать на учет без дополнительных санкций. Действие таких поправок закончилось 1 октября – дальше вводились новые законы.
Как текущая ситуация влияет на мигрантов в России
На них уже сказываются экономические проблемы и вопрос курса рубля. «Радио Азаттык» писало, что это серьезно сказывается на работниках из Кыргызстана. На их примере видно: некоторые мигранты вообще не могут отправить зарплату домой. Другие присылают деньги в рублях, но при переводе в доллары они обесцениваются. У семей возникают сложности с оплатой кредитов.
Председатель общественной организации «Кыргызский конгресс» по Свердловской области Урматбек Курбанбаев объяснял расклады по рабочим из Средней Азии: «В Россию продолжают ехать те, кто твердо уверен, что найдет здесь работу. Те же, кто только собирается искать свое рабочее место, пока предпочитают оставаться на родине, надеясь там трудоустроиться».
Есть и другая проблема – понижение зарплаты. Один из жителей Таджикистана рассказывал, что из-за этого вернулся из России. Потому что его пребывание там потеряло смысл. Москва еще раньше сама продвигала сокращение числа мигрантов на местных стройках. Сергей Собянин называл цифру в 120-150 тысяч рублей и говорил: «Зарплата для москвичей, не для мигрантов».
Не все эксперты сейчас сходятся в позиции, что теперь начнется массовый отток мигрантов из России. Уже занятых на стройках людей это не коснется – так считает экономист Дмитрий Прокофьев. Он объясняет это отсутствием альтернативы для таких мигрантов даже среди безработных. Сами мигранты обязательно найдут варианты для перевода денег в родные страны.
В отдельных регионах для мигрантов вводятся запреты на определенные виды деятельности. Калужская область пошла дальше остальных. В феврале 2022 года там вышло официальное постановление о запрете для иностранцев на работу в общепите, курьерской доставке и такси. Это часть программы по добровольному возвращению россиян в Калужскую область.
Как Россия глобально решает проблему мигрантов
С 29 декабря для въезжающих в Россию иностранцев действуют ужесточенные правила. Если они едут на срок более 90 дней, то обязаны пойти на дактилоскопию и сфотографироваться. Это касается трудовых мигрантов и обычных иностранцев. За 30 дней после въезда всем иностранным работникам необходимо пройти полное медицинское освидетельствование.
Все это уже влияет на жизнь мигрантов: в миграционных центрах возникают очереди. Пока они связаны в том числе и с общим потоком мигрантов. Такое происходит в Иркутске. Параллельно правительство работает над упрощенной системой постановки иностранцев на миграционный учет. Все можно будет делать через Госуслуги: так упадет нагрузка на миграционные центры.
Их дела сейчас решаются на государственном уровне. В феврале 2022-го была создана межведомственная комиссия Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Ее возглавил Дмитрий Медведев. Функции включают анализ ситуации с мигрантами и подготовку рекомендаций по миграционной политике.
В марте 2022 года МВД анонсировало проект закона, который меняет жизнь иностранцев в России. По нему для них подразумевается три режима пребывания: краткосрочное, долгосрочное и постоянное. Долгосрочное пребывание будет определяться причиной (например, обучение – пять лет). Все эти подробности есть в материале у ТАСС – их проясняла Валентина Казакова.
СМИ Екатеринбурга разбирали ситуацию с зарплатами. В материале есть отсылка к словам директора Межнационального информационного центра Нурзиды Бенсгиер. Она утверждает, что иностранцы готовы работать даже по 14-16 часов для сохранения денег. Но текущая ситуация в экономике влияет на общий поток – иностранцы больше думают об отъезде или не едут вообще.